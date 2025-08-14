"Triumf Serca": Byliśmy na uroczystej premierze filmu o Maksymilianie Kolbem

Choć kinowa premiera poruszającego portretu św. Maksymiliana Kolbego odbędzie się dopiero 12 września, kilka dni temu udało nam się pojawić na uroczystej premierze tego oczekiwanego filmu. Co o "Triumfie serca" mają nam do powiedzenia aktorzy Radosław Pazura, Marcin Kwaśny oraz reżyser Anthony D'Ambrosio?
Marcin Kwaśny o niezwykłym precedensie z obozu Auschwitz
Radosław Pazura o przesłaniu historii Maksymiliana Kolbego
"Triumf serca" – o filmie
"Triumf serca
" to dramat oparty na prawdziwej historii św. Maksymiliana Marii Kolbego
– franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film amerykańskiego reżysera Anthony'ego D’Ambrosio
rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbem się kończy – w celi śmierci. I choć w retrospekcjach powracamy do ważnych momentów z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego
, to właśnie w tej zamkniętej przestrzeni rozgrywa się najbardziej przejmująca opowieść o ostatnich dniach życia świętego.
"Triumf serca
" to nie tylko historia męczeństwa, lecz przede wszystkim hołd dla miłości, która – i to jest duchowe przesłanie filmu – jest twórcza i silniejsza niż śmierć. W świecie pełnym podziałów i konfliktów "Triumf serca
" staje się uniwersalnym apelem o dobro, wiarę i człowieczeństwo.