Cenzura? Z PayPal nie kupisz gier na Steamie
Problemy graczy z płatnościami za gry na platformie Steam robią się poważniejsze. Platforma niedawno usunęła sporo tytułów tylko dla dorosłych pod naciskiem Mastercard i Visa, a teraz okazuje się, że zakupy z użyciem PayPala przestały być możliwe dla graczy w Polsce i wielu innych krajach świata.

Dlaczego z użyciem PayPala nie kupisz gier na Steamie?



Pierwsze problemy z użyciem PayPala użytkownicy Steama zauważyli już w lipcu. Przez długi czas jednak ani PayPal ani Valve (właściciel Steama) nie komentowali sprawy. Teraz jednak na stronach pomocy Steaa pojawił się komunikat w tej sprawie (na razie niedostępny w języku polskim).

Valve winą za sprawę obarcza PayPal, który miał poinformować koncern, że ich bank obsługujący transakcje płatnicze zakończył przetwarzanie wszelkich transakcji związanych ze Steam. Dotyczy to wszystkich walut z wyłączeniem: dolara amerykańskiego, dolara kanadyjskiego, dolara australijskiego, euro, funta brytyjskiego oraz jena.

Powód, dla którego zakończono przetwarzanie transakcji związanych ze Steam, nie został ujawniony ani przez Valve ani przez PayPal.

