Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #119: "Fantastyczna 4", "Naga broń" czy "Zniknięcia"?
Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #119: "Fantastyczna 4", "Naga broń" czy "Zniknięcia"?

Filmweb
&quot;Mam parę uwag&quot; #119: &quot;Fantastyczna 4&quot;, &quot;Naga broń&quot; czy &quot;Zniknięcia&quot;?
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Naga broń" czy "Zniknięcia"? W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki organizują nierówny pojedynek między filmami, które obejrzeli w ostatnim czasie. Który podobał im się najbardziej? Posłuchajcie!   
        

MAM PARĘ UWAG: "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia"




W sto dziewiętnastym odcinku podcastu "Mam parę uwag" dzielimy się wrażeniami z naszych filmowych wakacji. Czy kategoria "guilty pleasure" ma rację bytu i co ma z nią wspólnego serial "Czysta krew"? Dlaczego "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" jest najlepszą filmową wersją Fantastycznej Czwórki, a jednak wciąż nas zawiodła? Czy śmialiśmy się na nowej "Nagiej broni"? Czym nas zachwycił horror "Zniknięcia"? I wreszcie: co oglądaliśmy na tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
     
Czasowe znaczniki:
00:01:42 – "Czysta krew"
00:05:59 – "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
00:32:08 – "Naga broń"
00:41:45 – "Zniknięcia"
01:03:55 – 25. Nowe Horyzonty

Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Zniknięcia" – zwiastun




