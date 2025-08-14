Newsy Seriale Multimedia "Wednesday": mamy zwiastun drugiej części 2. sezonu
"Wednesday": mamy zwiastun drugiej części 2. sezonu

3 września w serwisie Netflix zadebiutuje druga część 2. sezonu "Wednesday". Dziś platforma zaprezentowała zwiastun nowych odcinków. Jakie sekrety skrywa dalszy ciąg opowieści o nastolatce z Akademii Nevermore?   

"Wednesday": zwiastun 2. sezonu




"Wednesday": fabuła 2. sezonu



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. 

Showrunnerami drugiego sezonu "Wednesday" tak jak w przypadku pierwszej części są Alfred Gough i Miles Millar. Jednym z producentów wykonawczych oraz reżyserów jest ponownie Tim Burton.


W obsadzie prócz Ortegi znaleźli się m.in. Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor oraz Hunter Doohan.

Serial "Wednesday" zadebiutował w 2022 roku i błyskawicznie stał się globalnym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Produkcja zdobyła 1. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów Netflixa wszech czasów i utrzymywała się w globalnym TOP 10 przez 20 tygodni.

