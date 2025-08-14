"Wednesday": mamy zwiastun drugiej części 2. sezonu

3 września w serwisie Netflix zadebiutuje druga część 2. sezonu "Wednesday". Dziś platforma zaprezentowała zwiastun nowych odcinków. Jakie sekrety skrywa dalszy ciąg opowieści o nastolatce z Akademii Nevermore?
"Wednesday": zwiastun 2. sezonu
"Wednesday": fabuła 2. sezonu
Wednesday Addams (Jenna Ortega
) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
Showrunnerami drugiego sezonu "Wednesday
" tak jak w przypadku pierwszej części są Alfred Gough
i Miles Millar
. Jednym z producentów wykonawczych oraz reżyserów jest ponownie Tim Burton
.
W obsadzie prócz Ortegi znaleźli się m.in. Emma Myers
, Steve Buscemi
, Catherine Zeta-Jones
, Luis Guzmán
, Isaac Ordonez
, Joy Sunday
, Billie Piper
, Luyanda Unati Lewis-Nyawo
, Moosa Mostafa
, Georgie Farmer, Victor Dorobantu
, Evie Templeton
, Owen Painter
, Noah Taylor
oraz Hunter Dooha
n.
Serial "Wednesday
" zadebiutował w 2022 roku i błyskawicznie stał się globalnym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Produkcja zdobyła 1. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów Netflixa wszech czasów i utrzymywała się w globalnym TOP 10 przez 20 tygodni.