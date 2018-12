"Ostre przedmioty" już dostępne na DVD

to nowy, oryginalny serial HBO, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Gillian Flynn o tym samym tytule. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams , serial wyreżyserował zdobywca nagrody Emmy za Jean-Marc Vallée . Najgłośniejszy serial tego roku jest już dostępny na DVD.Dziennikarka Camille Preaker ( Amy Adams ) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą ( Patricia Clarkson ), ojczymem Alanem Crellinem ( Henry Czerny ) i przyrodnią siostrą Ammą ( Eliza Scanlen ), przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille - Marian ( Lulu Wilson ). Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu, Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa ( Chris Messina ) i szefa policji Billa Vickery'ego ( Matt Craven ) w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.Serialjest ekranizacją debiutanckiej powieści Gillian Flynn , jednej z nielicznych autorek, której wszystkie książki zostały sfilmowane. Na podstawie jej twórczości wcześniej powstały już znakomity dreszczowiecw reżyserii Davida Finchera oraz poruszający dramat Nicholasem Houltem w rolach głównych. W każdą z tych produkcji Gillian Flynn była aktywnie zaangażowana jako scenarzystka bądź producent, albo – jak to miało miejsce przy– pełniąc obie te funkcje.Na antenie HBO serialtrafił w lipcu 2018 roku. Finałowy odcinek, który wyemitowano 26 sierpnia, zgromadził przez amerykańskimi blisko 2,5 mln widzów, a sama produkcja została także entuzjastycznie przyjęta przez krytyków.