"Pan Mama": TVP rozpoczęła produkcję nowego serialu z Pawłem Domagałą

"Pan Mama" – o czym opowie serial TVP?

Jak czytamy w opisie, "Pan Mama" to serial pełen humoru i wzruszeń o współczesnym ojcu, który mimo własnych trudności i wyzwań, znajduje w sobie siłę, by zaopiekować się nie tylko swoimi dziećmi (nastoletnią Zuzą, 12-letnim Brunem i 9-letnią Mają), ale każdym, kto potrzebuje wsparcia i rodzinnego ciepła.Główny bohater Sylwester (w tej roli Paweł Domagała ) za dnia pracuje jako grafik w agencji reklamowej, tworząc gazetki promocyjne, a nocami realizuje swoją prawdziwą pasję – rysuje komiksy i ilustracje, marząc o karierze artystycznej. Jednak obowiązki rodzinne i spłata kredytu zmuszają go do odkładania tych marzeń na później.Między komicznymi perypetiami bohaterów nie brakuje momentów refleksji i autentycznych emocji. Sylwester, choć czasem przytłoczony odpowiedzialnością, pokazuje, że prawdziwa rodzina to coś więcej niż więzy krwi – to także spełnione marzenia, chociaż czasem trzeba na nie zaczekać dłużej, niż by się chciało.Serial reżyseruje Jan Foryś , a za scenariusz odpowiadają Kuba Wecsile Filip Kasperaszek i Mariusz Pitura. Autorem zdjęć jest Mikołaj Łebkowski