Timothée Chalamet podbije serca widzów? Oto zwiastun filmu "Marty Supreme"

Jak obiecało, tak zrobiło. A24 wypuściło do sieci zwiastun filmu "Marty Supreme". Jego gwiazdą jest Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet gra w tenisa stołowego "Marty Supreme"
to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego
, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym
. Za scenariusz odpowiada Ronald Bronstein
, z którym reżyser pracował już przy filmach "Good Time
" i "Nieoszlifowane diamenty
".
Punktem wyjścia dla fabuły jest życiorys Marty'ego Reismana, gracza tenisa stołowego. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia, lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street
" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz
". Pierwszy zwiastun przywołuje również ducha Świąt. Nic w tym dziwnego, bo amerykańska premiera planowana jest na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
W obsadzie są także: Gwyneth Paltrow
, Odessa A'zion
, Kevin O'Leary
, Tyler Okonma
, Abel Ferrara
i Fran Drescher
.
Zwiastun filmu "Marty Supreme"