Timothée Chalamet podbije serca widzów? Oto zwiastun filmu "Marty Supreme"

youtube.com / autor: /
źródło: Getty Images
autor: XNY/Star Max
Jak obiecało, tak zrobiło. A24 wypuściło do sieci zwiastun filmu "Marty Supreme". Jego gwiazdą jest Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet gra w tenisa stołowego



"Marty Supreme" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym. Za scenariusz odpowiada Ronald Bronstein, z którym reżyser pracował już przy filmach "Good Time" i "Nieoszlifowane diamenty".


Punktem wyjścia dla fabuły jest życiorys Marty'ego Reismana, gracza tenisa stołowego. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia, lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz". Pierwszy zwiastun przywołuje również ducha Świąt. Nic w tym dziwnego, bo amerykańska premiera planowana jest na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

W obsadzie są także: Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara i Fran Drescher.

Zwiastun filmu "Marty Supreme"




