Technik-magik tworzy sztuczną inteligencję. Chris O'Dowd zagra w "Artificial"

Obsada filmu "Artificial", opowieści o zawrotnej karierze firmy OpenAI, powiększa się o kolejne nazwisko. Do filmu Luki Guadagnino dołączył właśnie Chris O’Dowd ("Czarne lustro"). Produkcja z Andrew Garfieldem w roli głównej powstaje dla studia Amazon MGM.
Co wiemy o filmie "Artificial"? "Artificial" ma opowiedzieć o burzliwym okresie w historii firmy OpenAI.
W 2023 roku dyrektor generalny spółki Sam Altman (Garfield
) został zwolniony, a kilka dni później przywrócony na swoje stanowisko w wyniku presji kluczowych pracowników oraz inwestorów – tym wydarzeniom ma przyjrzeć się film.
U boku Garfielda
pojawią się również nominowani w tym roku do Oscara
za swoje role drugoplanowe Yura Borisov
("Anora
") i Monica Barbaro
("Kompletnie nieznany
"), a także Jason Schwartzman
("Asteroid City
"), Cooper Koch
("Potwory
"), Billie Lourd
("The Last Showgirl
"), Zosia Mamet
("Dekameron
"), Cooper Hoffman
("Licorice Pizza
") i Ike Barinholtz
("Studio
").
Za scenariusz "Artificial
" odpowiada Simon Rich
, znany z SNL autor tekstu do "Amerykanina w marynacie
". Rich
będzie też produkował film – wraz z Jennifer Fox
, Davidem Heymanem
i Jeffreyem Cliffordem
.
Skąd znamy Chrisa O’Dowda?
Urodzony w Irlandii komik i aktor zyskał popularność za sprawą roli w serialu "Technicy-magicy
". Występował też m.in. w filmach "Radio na fali
", "Druhny
", "Thor: Mroczny świat
", "Strategia mistrza
", "Demon salsy
", "Mów mi Vincent
", "Osobliwy dom Pani Peregrine
", "Gra o wszystko
", "Paradoks Cloverfield
", "Też go kocham
".
W ostatnich latach mogliśmy oglądać go głównie na małym ekranie: w serialach "Status związku
", "Dorwać Małego
", "Small Town, Big Story
" i "Nagroda na dzień dobry
". Jego filmografię zamyka występ w pierwszym odcinku siódmego sezonu antologii "Czarne lustro
".
