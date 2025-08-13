Newsy Filmy Technik-magik tworzy sztuczną inteligencję. Chris O'Dowd zagra w "Artificial"
Obsada filmu "Artificial", opowieści o zawrotnej karierze firmy OpenAI, powiększa się o kolejne nazwisko. Do filmu Luki Guadagnino dołączył właśnie Chris O’Dowd ("Czarne lustro"). Produkcja z Andrew Garfieldem w roli głównej powstaje dla studia Amazon MGM.

Co wiemy o filmie "Artificial"?



"Artificial" ma opowiedzieć o burzliwym okresie w historii firmy OpenAI. W 2023 roku dyrektor generalny spółki Sam Altman (Garfield) został zwolniony, a kilka dni później przywrócony na swoje stanowisko w wyniku presji kluczowych pracowników oraz inwestorów – tym wydarzeniom ma przyjrzeć się film.

GettyImages-2203280136.jpg Getty Images © Dia Dipasupil

U boku Garfielda pojawią się również nominowani w tym roku do Oscara za swoje role drugoplanowe Yura Borisov ("Anora") i Monica Barbaro ("Kompletnie nieznany"), a także Jason Schwartzman ("Asteroid City"), Cooper Koch ("Potwory"), Billie Lourd ("The Last Showgirl"), Zosia Mamet ("Dekameron"), Cooper Hoffman ("Licorice Pizza") i Ike Barinholtz ("Studio").

Za scenariusz "Artificial" odpowiada Simon Rich, znany z SNL autor tekstu do "Amerykanina w marynacie". Rich będzie też produkował film – wraz z Jennifer Fox, Davidem Heymanem i Jeffreyem Cliffordem.

Skąd znamy Chrisa O’Dowda?



Urodzony w Irlandii komik i aktor zyskał popularność za sprawą roli w serialu "Technicy-magicy". Występował też m.in. w filmach "Radio na fali", "Druhny", "Thor: Mroczny świat", "Strategia mistrza", "Demon salsy", "Mów mi Vincent", "Osobliwy dom Pani Peregrine", "Gra o wszystko", "Paradoks Cloverfield", "Też go kocham".

W ostatnich latach mogliśmy oglądać go głównie na małym ekranie: w serialach "Status związku", "Dorwać Małego", "Small Town, Big Story" i "Nagroda na dzień dobry". Jego filmografię zamyka występ w pierwszym odcinku siódmego sezonu antologii "Czarne lustro".

Zwiastun serialu "Nagroda na dzień dobry"


