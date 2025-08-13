Oscary 2026: Dramat medyczny kandydatem Szwajcarii

Mamy trzeci tytuł w wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Swoje kandydata ujawniła Szwajcaria.
Z Berlinale do Oscara. Szwajcaria stawia na film o służbie zdrowia
Szwajcarię będzie reprezentować w wyścigu oscarowym dramat "Heldin"
. Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie
.
Bohaterką "Heldin"
jest pielęgniarka Floria. Pracuje z niezachwianym poświęceniem na oddziale cierpiącym na niedobór personelu. Jej kolejna zmiana przeradza się w nerwowy wyścig z czasem. "Heldin" to drugi film reżyserki Petry Biondiny Volpe reprezentujący Szwajcarię
na Oscarach. Osiem lat temu nieskutecznie o nominację walczył jej "Boski porządek
".
Szwajcaria ma na swoim koncie dwa Oscary. Jednak od ostatniego zwycięstwa minęło już 35 lat.
Zwiastun filmu "Heldin"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Czechy: Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała
Szwajcaria: Heldin
Turcja: "Hemme’nin öldüğü günlerden biri
"