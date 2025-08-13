Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Dramat medyczny kandydatem Szwajcarii
Oscary 2026: Dramat medyczny kandydatem Szwajcarii

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+Dramat+medyczny+kandydatem+Szwajcarii-162450
Oscary 2026: Dramat medyczny kandydatem Szwajcarii
Mamy trzeci tytuł w wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Swoje kandydata ujawniła Szwajcaria.

Z Berlinale do Oscara. Szwajcaria stawia na film o służbie zdrowia



Szwajcarię będzie reprezentować w wyścigu oscarowym dramat "Heldin". Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie.

Bohaterką "Heldin" jest pielęgniarka Floria. Pracuje z niezachwianym poświęceniem na oddziale cierpiącym na niedobór personelu. Jej kolejna zmiana przeradza się w nerwowy wyścig z czasem.

"Heldin" to drugi film reżyserki Petry Biondiny Volpe reprezentujący Szwajcarię na Oscarach. Osiem lat temu nieskutecznie o nominację walczył jej "Boski porządek".

Szwajcaria ma na swoim koncie dwa Oscary. Jednak od ostatniego zwycięstwa minęło już 35 lat.

Zwiastun filmu "Heldin"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Czechy: Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała
Szwajcaria: Heldin
Turcja: "Hemme’nin öldüğü günlerden biri"

Heldin  (2025)

 Heldin

