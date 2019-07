"Piła" Chrisa Rocka w maju 2020

Lionsgate przesunęło premierę, czyli nowej odsłony cyklu slasherów, o pięć miesięcy - z 23 października 2020 na 15 maja 2020.Jakie są powody tej decyzji? Tego nie wiadomo. Zapadła jednak tuż po seansie wczesnych materiałów z planu, co wróży wyjątkowo dobrze. Plus, nie dojdzie do rywalizacji o widza zUniversalu, które pojawi się w kinach 16 października 2020.Głównym bohaterem (którego zagra pomysłodawca całego filmu Chris Rock ) będzie policjantem przydzielonym do sprawy serii brutalnych morderstw dokonanych przy użyciu pomysłowych pułapek. Samuel L. Jackson będzie jego ojcem. Max Minghella wcieli się w policyjnego partnera bohatera, a Marisol Nichols będzie ich szefową.Zdjęcia dotrwają właśnie w Toronto.