"Piano Man": trwają prace nad biografią Billy'ego Joela

Film o początkach kariery autora hitu "Uptown Girl"



Zobacz ranking najlepszych filmowych biografii muzyków



3 2 1 0





Należąca do Michaela Jai White'a firma producencka Jaigantic Studios przygotowuje filmową biografię piosenkarza Billy'ego Joela . Reżyserem oraz scenarzystą "Piano Man" będzie Adam Ripp (" Devil's Whisper ").Film pokaże początki Joela w przemyśle muzycznym: występy z coverowym zespołem Long Island, podpisanie (w wieku zaledwie 16 lat!) kontraktu z pierwszym menedżerem Irwinem Mazurem, wreszcie przełomowy koncert w 1972 roku, dzięki któremu przyszły gwiazdor zwrócił uwagę słynnego producenta muzycznego Clive'a Davisa.Co istotne, Billy Joel nie jest zaangażowany w realizację "Piano Man". W filmie nie usłyszymy więc jego piosenek. Jaigantic nabyło za to prawa do życiorysu Mazura, który współpracował z artystą w latach 1965-1972. Przypomnijmy, że przełomowy album muzyka, "Piano Man" ukazał się w 1973 roku.Joel jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych wszech czasów. Jego płyty rozeszły się na całym świecie w ponad 160 milionach egzemplarzy. Do najsłynniejszych piosenek Joela należą m.in. "Piano Man", "Just the Way You Are", "Uptown Girl", "A Matter of Trust" oraz "We Didn't Start the Fire".Ojciec Adama Rippa , Artie Ripp, był producentem oraz wydawcą debiutanckiej płyty Joela "Cold Spring Harbor".- wspomina reżyser -