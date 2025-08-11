"Obcy: Ziemia" od 13 sierpnia w Disney+!

13 sierpnia w serwisie streamingowym Disney+ zadebiutuje jeden z bardziej wyczekiwanych seriali tego roku - "Obcy: Ziemia". To pierwsza w historii odsłona kultowej serii science fiction, którą będzie można zobaczyć na małym ekranie. Akcja 8-odcinkowego serialu rozgrywa się w 2120 roku, na dwa lata przed wydarzeniami z filmu "Obcy - 8. pasażer "Nostromo".
Z okazji premiery nowej produkcji wybraliśmy się do Londynu, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z jej twórcami: showrunnerem Noah Hawleyem
oraz producentem Davidem W. Zuckerem
.
"Obcy: Ziemia" - fabuła serialu i obsada
Oficjalny opis serialu brzmi: kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler
. To ona stanie na czele odkrycia tajemniczego kosmicznego statku, który rozbija się na Ziemi. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant
, który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl
. W pozostałych rolach Alex Lawther
, Essie Davis
, Adarsh Gourav
, Kit Young
, Babou Cessay, Erana James
, Lily Newmark
i Adrian Edmonson.
Jak pisał nasz recenzent: Noah Hawley
powinien być już przyzwyczajony do wysoko zawieszonej poprzeczki. Kręcąc serial "Fargo
", musiał przecież dorosnąć do arcydzieła braci Coenów
, a kręcąc serial "Legion
", mierzył się z wymaganiami fanów "X-Men
". Misja kontynuowania serii o Obcym – na dodatek w nowym, serialowo-streamingowym ekosystemie – to jednak być może najtrudniejsze wyzwanie, przed jakim stanął. Powodzenia: musisz nie tylko pokłonić się Ridleyowi Scottowi
, Jamesowi Cameronowi
oraz Davidowi Fincherowi
, ale też, jak każe tradycja serii, dołożyć coś od siebie. W zeszłorocznym kinowym "Obcym: Romulusie
" Fede Álvarez
wybrał ścieżkę bezpieczną i zaproponował remiks ulubionych elementów ze wszystkich dotychczasowych filmów. Hawley
w serialu "Obcy: Ziemia
" również puszcza oko do fanów. Przy okazji jednak grubo ryzykuje, rozbudowując mitologię serii. "A" jak "Alien"? "A" jak "ambitnie".
Zwiastun serialu "Obcy: Ziemia"
