Box Office Świat: Przejmująca historia ludobójstwa pozostaje numerem 1

Dwie duże nowości z Hollywood nie miały szans z chińskimi produkcjami. Całe podium należy do produkcji z Państwa Środka. Najlepszy z amerykańskich filmów wylądował dopiero na czwartym miejscu.

Numerem jeden pozostał dramaty historyczny przypominający jeden z najbardziej okrutnych momentów w historii inwazji Japonii na Chiny w latach 30. XX wieku. "Nanjing Zhao Xiang Guan" (Dead to Rights) zarobił kolejne 42,6 mln dolarów. Tym samym jego łączne wpływy wzrosły do 307 milionów dolarów. Jest to ósma premiera tego roku (a trzecia z Chin), której udała się ta sztuka.

Sukces "Nanjing Zhao Xiang Guan" to zła wiadomość dla Marvela, gdyż chińska produkcja wypchnęła z dziesiątki najbardziej kasowych premier roku nowego "Kapitana Amerykę". A to oznacza, że w Top 10 nie ma żadnej z trzech tegorocznych produkcji Marvel Studios! Póki co tylko jeden tytuł Disneya widnieje na liście (to jedyny amerykański miliard roku "Lilo & Stitch").

Z trzeciego miejsca na drugie wskoczyła animacja "Langlang Shan Xiao Yao Guai" (Nobody), która zanotowała wzrost wpływów aż o 96%. Tak, 96%! W czasie drugiego weekendu film zgarnął aż 36,3 mln dolarów. Łącznie daje mu to już 78,4 mln dolarów.

Najniższe miejsce na podium zajmuje nowość "Dong Ji Dao" (Dongji Rescue). To kolejny dramat historyczny z czasów II wojny światowej. Opowiada o akcji ratowania brytyjskich jeńców wojennych z zatopionego przez Amerykanów japońskiego statku Lisbon Maru. Film w weekend otwarcia zarobił solidne 27,7 mln dolarów.

Najlepiej sprzedającą się amerykańską produkcją została nowość, horror "Zniknięcia". Film trafił do 72 krajów, gdzie sprzedał się dużo lepiej od prognoz. Szacujemy, że tylko w weekend wpływy wyniosły 21,2 mln dolarów. Ponieważ premiera miała miejsce na świecie już w środę, to w sumie na koncie jest co najmniej 27,5 mln dolarów.

"Zniknięcia" rewelacyjnie sprzedawały się w Europie. Horror był numerem jeden m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji. Dobrze obraz radził sobie także w Ameryce Łacińskiej i Azji. Pod względem wpływów najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (3,6 mln dolarów), Meksyk (2,7 mln), Francja (2,0 mln), Australia (1,8 mln) oraz Hiszpania (1,6 mln).

Z miejsca drugiego na piąte spadło widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Jego wpływy kolejny raz mocno spadły i wyniosły już tylko 17,5 mln dolarów. To oznacza, że w końcu łączne zagraniczne wpływy osiągnęły 200 milionów dolarów (obecnie 203,8 mln).

Szóstą pozycję, z niemal niezmienionymi w porównaniu do poprzedniego weekendu wpływami, utrzymało widowisko "Jurassic World: Odrodzenie". Było to możliwe dzięki Japonii, gdzie dopiero teraz film miał swoją premierę. Zajął co prawda drugie miejsce, przegrywając z lokalnym hitem wszech czasów, ale 7,5 mln dolarów na otwarcie to najlepszy wynik studia Universal od dwóch lat. W sumie weekendowe wpływy szacowane są na 16,1 mln dolarów. "Jurassic World: Odrodzenie" został w niedzielę trzecią amerykańską premierą roku z globalnymi wpływami wynoszącymi co najmniej 800 milionów dolarów.

Siódme miejsce zajmuje kulturowy fenomen z Japonii, animacja "Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle). W miniony weekend film zgarnął kolejne 14,6 mln dolarów. Większość z tej kwoty (11,6 mln dolarów) pochodzi z Japonii. Tam animacja pokonała obłędny rekord osiągając 20 miliardów jenów w najkrótszym czasie (23 dni) w historii japońskiej kinematografii. W sumie film zarobił na świecie już 145,6 mln dolarów.

Pozycja ósma należy do drugiej hollywoodzkiej nowości, komedii "Zakręcony piątek 2". Film szczególnie spodobał się w Ameryce Łacińskiej. W Meksyku był nawet numerem jeden minimalnie pokonując "Zniknięcia" z wynikiem 2,8 mln dolarów. Solidne otwarcie uzyskał również w Wielkiej Brytanii (2,4 mln dolarów) oraz Australii (1,4 mln). Szacujemy, że w 46 krajach "Zakręcony piątek 2" zarobił w weekend 11,9 mln dolarów, a od premiery w środę – 15,5 mln dolarów.

Na dziewiątym miejscu wylądowała najbardziej kasowa produkcja Apple'a "F1: Film". Obraz wciąż dobrze radzi sobie w Azji i w weekend zarobił kolejne 11,7 mln dolarów. A to oznacza, że jego zagraniczne wpływy już za tydzień mogą osiągnąć 400 milionów dolarów. Globalnie walczy o przekroczenie 600 milionów dolarów.

Pierwszą dziesiątkę zamyka animacja "Pan Wilk i spółka 2" z wynikiem 9,3 mln dolarów. Jej zagraniczne wpływy wynoszą 40 milionów dolarów. Drugie tyle zarobiła na rynku amerykańskim.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 191,429.01
Chiny
2Lilo & Stitch $603,8$1 025,521.05USA
3Minecraft: Film$531,2$955,12.04USA
4Tang Ren Jie Tan an 1900
$499,2$499,229.01
Chiny
5Jurassic World: Odrodzenie $473,2$800,02.07USA
6Mission: Impossible—The Final Reckoning $398,2$595,521.05USA
7F1: Film 
$392,1$570,725.06USA
8Jak wytresować smoka
$361,9$623,56.06USA
9
Nanjing Zhao Xiang Guan (NOWOŚĆ)
$307,1$307,125.07Chiny
10
Superman (-1)
$247,6$578,89.07USA

Nanjing Zhao Xiang Guan  (2025)

 Nanjing Zhao Xiang Guan

