Box Office Świat: Przejmująca historia ludobójstwa pozostaje numerem 1

Dwie duże nowości z Hollywood nie miały szans z chińskimi produkcjami. Całe podium należy do produkcji z Państwa Środka. Najlepszy z amerykańskich filmów wylądował dopiero na czwartym miejscu.
Numerem jeden pozostał dramaty historyczny przypominający jeden z najbardziej okrutnych momentów w historii inwazji Japonii na Chiny w latach 30. XX wieku. "Nanjing Zhao Xiang Guan"
(Dead to Rights) zarobił kolejne 42,6 mln dolarów
. Tym samym jego łączne wpływy wzrosły do 307 milionów dolarów. Jest to ósma premiera tego roku (a trzecia z Chin), której udała się ta sztuka.
Sukces "Nanjing Zhao Xiang Guan"
to zła wiadomość dla Marvela, gdyż chińska produkcja wypchnęła z dziesiątki najbardziej kasowych premier roku nowego "Kapitana Amerykę
". A to oznacza, że w Top 10 nie ma żadnej z trzech tegorocznych produkcji Marvel Studios! Póki co tylko jeden tytuł Disneya widnieje na liście (to jedyny amerykański miliard roku "Lilo & Stitch
").
Zwiastun filmu "Dead to Rights"
Z trzeciego miejsca na drugie wskoczyła animacja "Langlang Shan Xiao Yao Guai"
(Nobody), która zanotowała wzrost wpływów aż o 96%. Tak, 96%! W czasie drugiego weekendu film zgarnął aż 36,3 mln dolarów
. Łącznie daje mu to już 78,4 mln dolarów.
Najniższe miejsce na podium zajmuje nowość "Dong Ji Dao"
(Dongji Rescue). To kolejny dramat historyczny z czasów II wojny światowej. Opowiada o akcji ratowania brytyjskich jeńców wojennych z zatopionego przez Amerykanów japońskiego statku Lisbon Maru. Film w weekend otwarcia zarobił solidne 27,7 mln dolarów
.
Najlepiej sprzedającą się amerykańską produkcją została nowość, horror "Zniknięcia"
. Film trafił do 72 krajów, gdzie sprzedał się dużo lepiej od prognoz. Szacujemy, że tylko w weekend wpływy wyniosły 21,2 mln dolarów
. Ponieważ premiera miała miejsce na świecie już w środę, to w sumie na koncie jest co najmniej 27,5 mln dolarów. "Zniknięcia"
rewelacyjnie sprzedawały się w Europie. Horror był numerem jeden m.in. w Polsce
, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji. Dobrze obraz radził sobie także w Ameryce Łacińskiej i Azji. Pod względem wpływów najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (3,6 mln dolarów), Meksyk (2,7 mln), Francja (2,0 mln), Australia (1,8 mln) oraz Hiszpania (1,6 mln).
Z miejsca drugiego na piąte spadło widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
. Jego wpływy kolejny raz mocno spadły i wyniosły już tylko 17,5 mln dolarów
. To oznacza, że w końcu łączne zagraniczne wpływy osiągnęły 200 milionów dolarów (obecnie 203,8 mln).
Szóstą pozycję, z niemal niezmienionymi w porównaniu do poprzedniego weekendu wpływami, utrzymało widowisko "Jurassic World: Odrodzenie"
. Było to możliwe dzięki Japonii, gdzie dopiero teraz film miał swoją premierę. Zajął co prawda drugie miejsce, przegrywając z lokalnym hitem wszech czasów, ale 7,5 mln dolarów na otwarcie to najlepszy wynik studia Universal od dwóch lat. W sumie weekendowe wpływy szacowane są na 16,1 mln dolarów
. "Jurassic World: Odrodzenie" został w niedzielę trzecią amerykańską premierą roku z globalnymi wpływami wynoszącymi co najmniej 800 milionów dolarów.
Siódme miejsce zajmuje kulturowy fenomen z Japonii, animacja "Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen"
(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle). W miniony weekend film zgarnął kolejne 14,6 mln dolarów
. Większość z tej kwoty (11,6 mln dolarów) pochodzi z Japonii. Tam animacja pokonała obłędny rekord osiągając 20 miliardów jenów w najkrótszym czasie (23 dni) w historii japońskiej kinematografii
. W sumie film zarobił na świecie już 145,6 mln dolarów.
Pozycja ósma należy do drugiej hollywoodzkiej nowości, komedii "Zakręcony piątek 2"
. Film szczególnie spodobał się w Ameryce Łacińskiej. W Meksyku był nawet numerem jeden minimalnie pokonując "Zniknięcia
" z wynikiem 2,8 mln dolarów. Solidne otwarcie uzyskał również w Wielkiej Brytanii (2,4 mln dolarów) oraz Australii (1,4 mln). Szacujemy, że w 46 krajach "Zakręcony piątek 2"
zarobił w weekend 11,9 mln dolarów
, a od premiery w środę – 15,5 mln dolarów.
Na dziewiątym miejscu wylądowała najbardziej kasowa produkcja Apple'a "F1: Film"
. Obraz wciąż dobrze radzi sobie w Azji i w weekend zarobił kolejne 11,7 mln dolarów
. A to oznacza, że jego zagraniczne wpływy już za tydzień mogą osiągnąć 400 milionów dolarów. Globalnie walczy o przekroczenie 600 milionów dolarów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka animacja "Pan Wilk i spółka 2"
z wynikiem 9,3 mln dolarów
. Jej zagraniczne wpływy wynoszą 40 milionów dolarów. Drugie tyle zarobiła na rynku amerykańskim.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 191,4
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$603,8
|$1 025,5
|21.05
|USA
|3
|Minecraft: Film
|$531,2
|$955,1
|2.04
|USA
|4
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|5
|Jurassic World: Odrodzenie
|$473,2
|$800,0
|2.07
|USA
|6
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$398,2
|$595,5
|21.05
|USA
|7
|F1: Film
|$392,1
|$570,7
|25.06
|USA
|8
|Jak wytresować smoka
|$361,9
|$623,5
|6.06
|USA
|9
|Nanjing Zhao Xiang Guan (NOWOŚĆ)
|$307,1
|$307,1
|25.07
|Chiny
|10
|Superman (-1)
|$247,6
|$578,8
|9.07
|USA