Sam w domu czy w Nowym Jorku? Którego "Kevina" woli Macaulay Culkin?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Hajs+si%C4%99+zgadza.+Macaulay+Culkin+woli+%22Kevina+samego+w+Nowym+Jorku%22-162417
Sam w domu czy w Nowym Jorku? Którego &quot;Kevina&quot; woli Macaulay Culkin?
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Powiedz, którego "Kevina" wolisz, a powiem ci, kim jesteś. Jeśli zastanawiacie się, która część kultowej świątecznej komedii jest bliższa sercu odtwórcy tytułowej roli, właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Którego "Kevina" woli  Macaulay Culkin?


Dla Macaulaya Culkina sprawa jest prosta. Goszcząc w youtube'owym talk show "Hot Ones", były dziecięcy aktor przyznał, że woli "Kevina samego w Nowym Jorku". Powód? Pieniądze, m.in. ze sprzedaży gadżetów takich jak Talkboy – dyktafon, którym bawił się jego bohater.

Zapłacono mi więcej. Wydaje mi się, że dostaję 5% zysku netto. A także 15% ze sprzedaży merchu. Jeśli więc kupicie Talkboya, dostanę z niego 15%. Dziękuję bardzo. Swoją drogą, kupcie Talkboya pod choinkę – powiedział. 

Macaulay Culkin z Talkboyem w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"

Nie tylko Kevin McCallister. Skąd znamy Macaulaya Culkina?


Macaulay Culkin najlepiej znany jest z roli Kevina McCallistera w popularnych świątecznych komediach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Jako dziecko wystąpił też m.in. w komediach "Moja dziewczyna", "Richie milioner" oraz thrillerze "Synalek". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć w gościnnych rolach w serialach "American Horror Story: Podwójny seans", "Prawi Gemstonowie" i "Rozgrywająca". Użyczał też głosu jednemu z bohaterów animacji dla dorosłych "Drugi najlepszy szpital galaktyki". 

Zobacz zwiastun filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"


"Kevin sam w Nowym Jorku" trafił na ekrany w 1992 roku, dwa lata po premierze pierwszej części. Do swoich ról powrócili nie tylko Macaulay Culkin i Catherine O'Hara, czyli ekranowy Kevin i jego mama, ale także Joe Pesci i Daniel Stern, którzy ponownie wcielili się w dwóch pechowych złodziejaszków. Przypominamy zwiastun: 


