Tak wyglądał pierwszy dzień Toma Hollanda na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, niedawno ruszyły zdjęcia do komiksowego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Teraz Tom Holland opublikował wideo ze swoimi wrażeniami z powrotu do roli Człowieka-Pająka.
Dlaczego Tom Holland czuje, że "tym razem jest inaczej"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
, ale na razie oficjalnie nie potwierdzono, kogo grają.
Wiemy też, jak wygląda początek prac Toma Hollanda na planie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. A wszystko przez materiał wideo, który aktor opublikował w mediach społecznościowych:
W wideo Holland
zwierza się, że choć był to jego czwarty pierwszy dzień na planie filmu o Spider-Manie
, to tym razem czuje się inaczej. Obiecał również postarać się, zrobić wszystko, co w jego mocy, by wszystko poszło dobrze. Cieszył się też na obecność fanów, którzy mieli okazję być świadkami tego, jak kręci się komiksowe widowisko.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
Tak wygląda nowy kostium Spider-Mana