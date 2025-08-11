Newsy Filmy Multimedia Tak wyglądał pierwszy dzień Toma Hollanda na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
Filmy / Multimedia

Tak wyglądał pierwszy dzień Toma Hollanda na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+na+planie+filmu+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22.+Zobacz+wideo-162416
Tak wyglądał pierwszy dzień Toma Hollanda na planie filmu &quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;
źródło: Getty Images
autor: WCGLA/Mega
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, niedawno ruszyły zdjęcia do komiksowego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Teraz Tom Holland opublikował wideo ze swoimi wrażeniami z powrotu do roli Człowieka-Pająka.

Dlaczego Tom Holland czuje, że "tym razem jest inaczej"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas, ale na razie oficjalnie nie potwierdzono, kogo grają.

Wiemy też, jak wygląda początek prac Toma Hollanda na planie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". A wszystko przez materiał wideo, który aktor opublikował w mediach społecznościowych:


W wideo Holland zwierza się, że choć był to jego czwarty pierwszy dzień na planie filmu o Spider-Manie, to tym razem czuje się inaczej. Obiecał również postarać się, zrobić wszystko, co w jego mocy, by wszystko poszło dobrze. Cieszył się też na obecność fanów, którzy mieli okazję być świadkami tego, jak kręci się komiksowe widowisko.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.

Tak wygląda nowy kostium Spider-Mana




Powiązane artykuły Tom Holland

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Brand New Day  (2026)

 Spider-Man: Brand New Day

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

"Obcy: Ziemia" od 13 sierpnia w Disney+!

Seriale

Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w "Marvel Zombies"?

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Czechy stawiają na film nagrodzony na MDAG

Filmy Box office

Box Office Świat: Przejmująca historia ludobójstwa pozostaje numerem 1

5 komentarzy
Filmy

Którego "Kevina" woli Macaulay Culkin?

13 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: Warner znów triumfuje. "Zniknięcia" z rewelacyjnym debiutem

30 komentarzy
Filmy

To się dzieje! Nowa próba adaptacji "Space Invaders"

6 komentarzy