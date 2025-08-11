Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w "Marvel Zombies"?

Stęsknionym za młotem Thora, tarczą Kapitana Ameryki i nadludzką siłą Hulka humor poprawia dziś portal Nexus Point News. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy wybrani bohaterowie klasycznego składu Avengers (i nie tylko) powrócą niebawem na mały ekran. W nadchodzącym "Marvel Zombies" kultowi bohaterowie MCU przedstawią się widowni w nowej, animowanej formule.
Premierujący w październiku na platformie Disney+ "Marvel Zombies
" będzie nowym limitowanym serialem animowanym złożonym z czterech odcinków. Pomysł na jego realizację pojawił się na kanwie sukcesu odcinka "Zombie" serialu "A gdyby...?
", przedstawiającego alternatywne losy Marvelowskich superbohaterów. Zgodnie z tytułem, nowa produkcja ma przedstawić realia MCU opanowanego przez nieokiełznaną epidemię zombie, a procesowi zarażenia mają ulec najwięksi twardziele komiksowego świata.
Zgodnie z informacjami dziennikarzy, centralną dla opowieści postacią ma stać się Wanda Maximoff
, tropem odcinka serialu "A gdyby...?
" zasilająca szeregi poddanych zombiefikacji superherosów. Jej potężna moc da jej miano "Nieumarłej Królowej", władającej zastępami przemienionych superbohaterów: Kapitanem Ameryką
, Okoye
, Hawkeyem
, Abominationem
, Kapitan Marvel
oraz Ghost.
Nexus Point News donosi jednak także o powrocie znacznie większej ilości filmowych bohaterów. W "Marvel Zombies
" na małym ekranie pojawią się: Thor
, Czarna Pantera
, Spider-Man
, Thanos
, Namor, John Walker, Baron Zemo
, Walkiria
, Melina Vostokoff, Scott Lang
(a właściwie jego głowa znana z odcinka "A gdyby...?
"), Kate Bishop czy Kamala Khan. W tej chwili nie wiadomo wciąż, po której stronie – bohaterów czy zarażonych – staną pamiętani z filmów herosi i potężni złoczyńcy.
Za reżyserię całości "Marvel Zombies
" odpowie Bryan Andrews
– autor dziewięciu odcinków "A gdyby...?
", a także scenarzysta seriali "Samuraj Jack
", "Gwiezdne wojny: Wojny Klonów
" czy "Primal
". Co ważne, znaczna część postaci zostanie w oryginalnej wersji językowej zdubbingowana przez odtwórców ich filmowych, aktorskich wersji – na czele z Elizabeth Olsen
, Davidem Harbourem
, Florence Pugh
czy Hailee Steinfeld
.