Newsy Seriale Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w "Marvel Zombies"?
Seriale

Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w "Marvel Zombies"?

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ikoniczni+bohaterowie+Marvela+powr%C3%B3c%C4%85+w+%22Marvel+Zombies%22-162421
Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w &quot;Marvel Zombies&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Stęsknionym za młotem Thora, tarczą Kapitana Ameryki i nadludzką siłą Hulka humor poprawia dziś portal Nexus Point News. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy wybrani bohaterowie klasycznego składu Avengers (i nie tylko) powrócą niebawem na mały ekran. W nadchodzącym "Marvel Zombies" kultowi bohaterowie MCU przedstawią się widowni w nowej, animowanej formule.

Kogo zobaczymy w "Marvel Zombies"?



Premierujący w październiku na platformie Disney+ "Marvel Zombies" będzie nowym limitowanym serialem animowanym złożonym z czterech odcinków. Pomysł na jego realizację pojawił się na kanwie sukcesu odcinka "Zombie" serialu "A gdyby...?", przedstawiającego alternatywne losy Marvelowskich superbohaterów. Zgodnie z tytułem, nowa produkcja ma przedstawić realia MCU opanowanego przez nieokiełznaną epidemię zombie, a procesowi zarażenia mają ulec najwięksi twardziele komiksowego świata.

1033093_1.13.jpeg


Zgodnie z informacjami dziennikarzy, centralną dla opowieści postacią ma stać się Wanda Maximoff, tropem odcinka serialu "A gdyby...?" zasilająca szeregi poddanych zombiefikacji superherosów. Jej potężna moc da jej miano "Nieumarłej Królowej", władającej zastępami przemienionych superbohaterów: Kapitanem Ameryką, Okoye, Hawkeyem, Abominationem, Kapitan Marvel oraz Ghost. 

Nexus Point News donosi jednak także o powrocie znacznie większej ilości filmowych bohaterów. W "Marvel Zombies" na małym ekranie pojawią się: Thor, Czarna Pantera, Spider-Man, Thanos, Namor, John Walker, Baron Zemo, Walkiria, Melina Vostokoff, Scott Lang (a właściwie jego głowa znana z odcinka "A gdyby...?"), Kate Bishop czy Kamala Khan. W tej chwili nie wiadomo wciąż, po której stronie – bohaterów czy zarażonych – staną pamiętani z filmów herosi i potężni złoczyńcy. 

Za reżyserię całości "Marvel Zombies" odpowie Bryan Andrews – autor dziewięciu odcinków "A gdyby...?", a także scenarzysta seriali "Samuraj Jack", "Gwiezdne wojny: Wojny Klonów" czy "Primal". Co ważne, znaczna część postaci zostanie w oryginalnej wersji językowej zdubbingowana przez odtwórców ich filmowych, aktorskich wersji – na czele z Elizabeth Olsen, Davidem Harbourem, Florence Pugh czy Hailee Steinfeld.

"A gdyby...?" – zwiastun serialu


Powiązane artykuły A gdyby...?

Zobacz wszystkie artykuły

Marvel Zombies  (2025)

 Marvel Zombies

A gdyby...?  (2021)

 A gdyby...?

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Najnowsze Newsy

"Obcy: Ziemia" od 13 sierpnia w Disney+!

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Czechy stawiają na film nagrodzony na MDAG

Filmy Box office

Box Office Świat: Przejmująca historia ludobójstwa pozostaje numerem 1

5 komentarzy
Filmy

Którego "Kevina" woli Macaulay Culkin?

13 komentarzy
Filmy Multimedia

Pierwszy dzień na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: Warner znów triumfuje. "Zniknięcia" z rewelacyjnym debiutem

30 komentarzy
Filmy

To się dzieje! Nowa próba adaptacji "Space Invaders"

6 komentarzy