Oto świerszcz z filmu o morderczym Pinokiu. Zagra go legenda

Oto świerszcz z filmu o morderczym Pinokiu. Zagra go legenda
Nadchodzi kolejna odsłona uniwersum mrocznych bajek z dzieciństwa. Na ekranie w roli mordercy zobaczymy nie tylko Kubusia Puchatka, ale także Pinokia. Twórcy podzielili się informacją, że szykowany horror "Pinocchio: Unstrung" będzie uświetniony występem legendarnego aktora. Teraz wiemy, jak będzie wyglądała jego postać.

Co wiemy o filmie "Pinocchio: Unstrung"?



"Pinocchio: Unstrung" to część filmowego uniwersum, które ukochane postacie z bajek dla dzieci przemienia w morderczych i sadystycznych psychopatów. Dotąd na ekranach pojawiły się dwie części "Puchatka: Krew i miód" oraz "Piotruś Pan: Horror w Nibylandii". Aktualnie powstaje też "Bambi: The Reckoning". Kolejne filmy mają prowadzić do spotkania grupy złoczyńców w "Poohniverse: Monsters Assemble".

W nowym filmie usłyszymy też Roberta Englunda, odtwórcę roli Freddy’ego Kruegera z serii "Koszmar z ulicy Wiązów". Zagra on świerszcza Jiminy’ego, którego możemy obejrzeć na grafice koncepcyjnej udostępnionej przez twórców. 



W Dżepetta wcieli się Richard Brake ("Strangers"). W obsadzie są też Cameron Bell ("Silos"), Jessica Balmer ("Nandor Fodor and the Talking Mongoose"), Jack Art Gray i Peter De Souza-Feighoney ("Piotruś Pan: Horror w Nibylandii").

Rhys Frake-Waterfield, który odpowiada za pozostałe filmy, stanie również za kamerą "Pinocchio: Unstrung". Reżyser przekonuje, że produkcja ma wyższy budżet niż ostatni film o Puchatku. Część będzie wykorzystana na stworzenie lalki Pinokia. Tym zajmie się legendarny spec od efektów specjalnych, Todd Masters.

Zwiastun filmu "Puchatek: Krew i miód 2"



