Oto świerszcz z filmu o morderczym Pinokiu. Zagra go legenda

Nadchodzi kolejna odsłona uniwersum mrocznych bajek z dzieciństwa. Na ekranie w roli mordercy zobaczymy nie tylko Kubusia Puchatka, ale także Pinokia. Twórcy podzielili się informacją, że szykowany horror "Pinocchio: Unstrung" będzie uświetniony występem legendarnego aktora. Teraz wiemy, jak będzie wyglądała jego postać.
Co wiemy o filmie "Pinocchio: Unstrung"?
"Pinocchio: Unstrung
" to część filmowego uniwersum, które ukochane postacie z bajek dla dzieci przemienia w morderczych i sadystycznych psychopatów. Dotąd na ekranach pojawiły się dwie części "Puchatka: Krew i miód
" oraz "Piotruś Pan: Horror w Nibylandii
". Aktualnie powstaje też "Bambi: The Reckoning
". Kolejne filmy mają prowadzić do spotkania grupy złoczyńców w "Poohniverse: Monsters Assemble".
W nowym filmie usłyszymy też Roberta Englunda
, odtwórcę roli Freddy’ego Kruegera
z serii "Koszmar z ulicy Wiązów
". Zagra on świerszcza Jiminy’ego
, którego możemy obejrzeć na grafice koncepcyjnej udostępnionej przez twórców.
W Dżepetta wcieli się Richard Brake
("Strangers
"). W obsadzie są też Cameron Bell
("Silos
"), Jessica Balmer
("Nandor Fodor and the Talking Mongoose
"), Jack Art Gray
i Peter De Souza-Feighoney
("Piotruś Pan: Horror w Nibylandii
"). Rhys Frake-Waterfield
, który odpowiada za pozostałe filmy, stanie również za kamerą "Pinocchio: Unstrung
". Reżyser przekonuje, że produkcja ma wyższy budżet niż ostatni film o Puchatku. Część będzie wykorzystana na stworzenie lalki Pinokia. Tym zajmie się legendarny spec od efektów specjalnych, Todd Masters
.
