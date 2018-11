"Plagi Breslau" Vegi za granicą wcześniej i do tego w kinach

3 2 1



Jak wiadomo, w grudniu na platformie Showmax będzie miał swoją premierę nowy film Patryka Vegi . Jednak jeśli mieszkacie za granicą, to będziecie mieli okazję obejrzeć obraz wcześniej i do tego w kinach.Jak poinformował Vega na swoim Facebooku, zagraniczną dystrybucją filmu zajmie się Phoenix Productions LLC.trafią do kin 29 listopada. Zobaczyć je będzie można w: Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanadzie, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.Przy okazji zaprezentowano zagraniczny zwiastun filmu. Znajdziecie go poniżej: