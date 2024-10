"Prawdziwy ból" w programie 15. American Film Festival. Jesse Eisenberg gościem specjalnym

"Prawdziwy ból": podróż przez Polskę, podróż przez pamięć

Jesse Eisenberg: niezależna gwiazda

Na 15. American Film Festival zapraszamy od 5 do 11 listopada (a do 17 listopada część filmów będzie można zaprosić do swoich domów – za sprawą edycji online). Jeszcze tylko do najbliższego piątku, 18 października, trwa sprzedaż karnetów oraz akredytacji dziennikarskich i branżowych. Pełny program festiwalu ogłosimy 22 października, a dzień później rozpoczniemy sprzedaż biletów na seanse kinowe i dostępów do pokazów online.Dwóch na wskroś nowojorskich kuzynów postanawia pewnego dnia uczcić pamięć ukochanej zmarłej babci i wyruszyć we wspomnieniową podróż do Polski. Planują odwiedzić jej stary dom, który opuściła naprędce w wojennej pożodze, jeśli jeszcze w ogóle istnieje. Po drodze do zobaczenia mają wiele miejsc, które odwiedzają turyści z całego świata, a które zupełnie nie kojarzą się z beztroskimi wakacjami, tylko z ponurą historią XX wieku. Chociaż nic tego nie zapowiada, " Prawdziwy ból " to film (momentami) zaskakująco lekki, okraszony sarkastycznym poczuciem humoru i licznymi wzruszeniami. Ustawieni na zasadzie przeciwieństw David ( Jesse Eisenberg – który reżyseruje i występuje w filmie) i Benji ( Kieran Culkin , którego do niedawna podziwialiśmy w " Sukcesji ") dają prawdziwy popis swoich aktorskich umiejętności pokazując oblicza, jakich dotąd nie znaliśmy, czy to szwendając się po warszawskim Muranowie, czy podróżując pociągiem PKP. Drugi pełnometrażowy film Eisenberga (wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską Emmę Stone !) został bardzo ciepło przyjęty na festiwalu w Sundance (autorka opisu: Magdalena Maksimiuk). Jesse Eisenberg to postać, której nie da się łatwo zaszufladkować. I właśnie takie osoby najbardziej lubimy na American Film Festival. Niezwykle utalentowany, zasłużenie nominowany do Oscara® za " The Social Network ", rodowity nowojorczyk zagrał już w ponad 50 filmach, ukazując swoją wszechstronność zarówno w kasowych hitach (" Zombieland "), jak i produkcjach z autorskim sznytem (" Głośniej od bomb "). Eisenberg – reżyser i scenarzysta – zrealizował dopiero swój drugi projekt, ale zdążył już z nimi odwiedzić festiwale w Cannes i Sundance. Teraz odwiedzi także Wrocław, gdzie otrzyma nagrodę za całokształt twórczości – Indie Star Award. To wyjątkowe wyróżnienie, które od lat przyznajmy twórczyniom i twórcom amerykańskiego kina zachowującym wyraźny, autorski charakter i niezależnego ducha w swojej pracy. Do tej pory statuetkę odebrali m.in.: Todd Solondz Nina Menkes , czy wybitne producentki Christine Vachon