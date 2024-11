Znamy zwycięzców 15. American Film Festival we Wrocławiu

Konkurs Breakthrough

W odświeżonej sekcji Breakthrough (filmy fabularne; dawniej Spectrum) zebraliśmy twórczynie i twórców będących na początku swojej artystycznej drogi, ale którzy zdążyli już przykuć uwagę na światowych festiwalach i zaznaczyć swój autorski styl. Spośród 9 tytułów widzki i widzowie wybrali film(Familiar Touch) w reżyserii Sarah Friedland Poruszający dramat o utracie pamięci i otrzymaniu nowego życia, gdzieś na pograniczu między teraźniejszością i przeszłością. Film był jednym z projektów wyróżnionych w zeszłorocznym US in Progress i zdobył aż trzy nagrody na festiwalu w Wenecji, zaś jego reżyserka – Sarah Friedland – jest uważana za jeden z najbardziej obiecujących głosów amerykańskiego kina niezależnego. (Opis: Magdalena Bartczak).Zwycięzcę sekcji Breakthrough można zobaczyć jeszcze dziś o 16:00 (pokaz z audiodeskrypcją i napisami SDH).Odważne, bezkompromisowe głosy twórczyń i twórców, którzy pokazują tematy niezwykle ciekawe, ale niesłusznie spychane na margines: oto filmy z dokumentalnej sekcji American Docs. Dzięki nim poznaliśmy historie związane z kulturą, społeczeństwem czy polityką USA, które na co dzień nie przebijają się do mainstreamu. Ze wszystkich 6 dokumentów publiczność nagrodziła film(Missing from Fire Trail Road) w reżyserii Sabriny Van Tassel Mary Ellen zaginęła bez śladu i jak dotąd nie została znaleziona. W Stanach Zjednoczonych przedstawicielki rdzennej ludności są łatwymi celami. Łatwymi, bo ich oprawcy mają spore szanse na to, że pozostaną bezkarni. Szokujący dokument o systemowym rasizmie. (Opis: Piotr Mirski).Laureata sekcji American Docs można obejrzeć w ramach festiwalu online.Zwycięski film z sekcji Breakthrough otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów, z kolei laureat sekcji American Docs otrzymał 5 tys. dolarów – nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.