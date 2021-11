"Psi Patrol: Film". Dobra wiadomość dla rodziców! Będzie sequel

"Psi Patrol: Film 2". Co wiemy o kontynuacji?

"Psi Patrol: Film" wielki hit czasów pandemii.

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców. Jeden z największych przebojów polskich kin tego roku " Psi Patrol: Film " doczeka się kontynuacji. Projekt nosi tytuł " PAW Patrol: The Mighty Movie " i jego premiera planowana jest na październik 2023 roku. W przygotowaniu jest również serialowy spin-off, który również ma zadebiutować w 2023 roku. PAW Patrol: The Mighty Movie " jest wspólnym projektem Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies i Paramount Pictures. Za reżyserię odpowie autor pierwszej części Cal Brunker . Amerykańska data premiery została wyznaczona na 13 października 2023 roku.W " PAW Patrol: The Mighty Movie " meteoryt spadnie na Miasto Przygód. W efekcie tytułowe psiaki zdobędą niezwykłe moce zmieniając się w The Might Pups. Dla najmniejszej członki drużyny, Skye, jej nowa moc jest spełnieniem marzeń. Jednak radość nie trwa długo. Największy wróg psiaków ucieka z więzienia i wraz z szalonym naukowcem knuje, jak przejąć supermoce bohaterów. Los Miasta Przygód jest w rękach dzielnych psów, a Skye musi nauczyć się, że czasem nawet niepozorny psiak może robić wielką różnicę. Psi Patrol: Film " w Stanach Zjednoczonych debiutował jednocześnie debiutował w kinach i na platformie Paramount+. Nie był więc tam wielkim kasowym przebojem zarabiając 40,1 mln dolarów. Jednak w wielu innych krajach sprzedawał się doskonale. W Polsce animacja była pierwszym filmem od czasu wybuchu pandemii Covid-19, któremu udało się osiągnął pułap miliona sprzedanych biletów. Psi Patrol: Film " to historia Rydera i ulubionych bohaterskich szczeniaków. Niedawno wybrany burmistrz Humdinger wprowadza kompletny chaos do Miasta Przygód. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma plan, aby powstrzymać jego pomysły wywrócenia Miasta Przygód do góry nogami.Zwiastun filmu " Psi Patrol: Film