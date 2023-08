"Quake II" powraca! Odświeżony klasyk już dostępny

Jakie ulepszenia znajdziemy w tej wersji?

Studiem, które podjęło się zadania przeniesienia tego FPS-a, ponownie zostało studio Nightdive. To właśnie oni, jako nieliczni, potrafią nadać starszym grom nowego blasku. Byli odpowiedzialni za przeniesienie pierwszego " Quake'a " 2 lata temu, więc nic dziwnego, że po tak dobrej robocie i ciepłym przyjęciu przez graczy, Bethesda powierzyła im pieczę nad remasterem kontynuacji.• Obsługę rozdzielczości do 4K i szerokich ekranów,• Ulepszone modele,• Ulepszone animacje wrogów i efekty brutalności,• Ulepszone i odtworzone zachowania SI,• Ulepszone przerywniki filmowe, dynamiczne i kolorowe oświetlenie, antyaliasing i głębia ostrości,• Oryginalna, ciężka rockowa ścieżka dźwiękowa od Sonic Mayhem i nie tylko,• Tryb wieloosobowy online i współpracy.Dodatkowo gra zaoferuje całkowicie nową zawartość stworzoną przez studio Nightdive. Wspomniana zawartość zawiera aż 28 poziomów kampanii i 1 mapę do deathmatchu dla wielu graczy. Nowa kampania skupi się na Machinie, osobliwości zdolnej do załamania rzeczywistości, umieszczonej głęboko w przestrzeni Stroggów.Gra dostępna jest już na Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Skusicie się na odświeżenie sobie tego klasyka?