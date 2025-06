Netflix zaskoczył. To niespodzianka dla fanów "Sandmana"

Poznajcie tytuły odcinków drugiego sezonu "Sandmana". O czym opowie bonusowy epizod?

O czym opowiada "Sandman"?

Serial Killers: "Sandman", sezon pierwszy

Twórcy kontynuowali swoją tradycję z poprzedniego sezonu, w którym też pojawił się bonusowy odcinek z fabułą odchodzącą od głównych wydarzeń serialu.. Czy to zapowiedź potencjalnego spin-offu? Na razie nie padły żadne deklaracje ze strony platformy ani twórców.Już wcześniej poznaliśmy daty premiery kolejnych części finałowego sezonu.. Bonusowy odcinek zadebiutuje tydzień po finale serii.Oto tytuły kolejnych odcinków:Chapter 1: "Season of Mists"Chapter 2: "The Ruler of Hell"Chapter 3: "More Devils Than Vast Hell Can Hold"Chapter 4: "Brief Lives"Chapter 5: "The Song of Orpheus"Chapter 6: "Family Blood"Chapter 7: "Time and Night"Chapter 8: "Fuel for the Fire"Chapter 9: "The Kindly Ones"Chapter 10: "Long Live the King"Chapter 11: "A Tale of Graceful Ends"Chapter 12: "The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living"Z kolei tak prezentuje się oficjalny opis fabuły drugiego sezonu:W styczniu Netflix ujawnił, że. Ogłoszenie pojawiło się po tym, jak rozgłosu nabrały oskarżenia o nadużycia seksualne pod adresem Neila Gaimana , twórcy komiksowego pierwowzoru. Podobno jeszcze przed początkiem zdjęć zapadła decyzja, by drugi sezon pełnił rolę finału serialu.Pierwszy sezon " Sandmana " opowiadał o tym, jak Morfeusz, Król Snów, ucieka z trwającej lata niewoli i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Tom Sturridge