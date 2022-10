"Scarlet Hill". Mroczne sekrety wietnamskiej prowincji

Premiera "SCARLET HILL" odbyła się 21 października w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w CANAL+ online.





Co dzieje się, kiedy na prowincji zamiast upragnionego spokoju odnajdujesz krwawe ślady prowadzące w głąb własnej przeszłości? Śmierć, halucynacje, miłość, chciwość mieszają się w produkcji, tworząc wciągające połączenie thrillera z najlepszym kryminałem.- Najnowszy serial grozy wprost z odległego Wietnamu.- Produkcja CANAL+ Original w reżyserii najgłośniejszego, współczesnego wietnamskiego reżysera — Victora Vu , twórcy dwóch wietnamskich kandydatów do Oscara®: " Dreamy Eyes " i " Żółte kwiaty na zielonej trawie ".Nie da się ukryć, że produkcje z dalekiego wschodu od lat cieszą się ogromną popularnością wśród fanów horrorów. Mroczne, pełne grozy i trzymające w napięciu – taki właśnie jest również najnowszy wietnamski serial produkcji CANAL+ Original. Tytułowa SCARLET HILL to należąca do rodziny Quach posiadłość położona w malowniczej prowincji. Tam właśnie młody biznesem Luu przeprowadza się wraz z narzeczoną i jej synem. Mają nadzieję, że w spokojnej, otoczonej przyrodą okolicy odnajdą upragniony spokój oraz zacieśnią wzajemne relacje. Jednocześnie Luu nadzoruje powstanie nowego agroturystycznego kurortu.Jednak początkowy zachwyt i radość dość szybko zostają zakłócone przez serię tajemniczych i niepokojących zdarzeń. Podczas gdy z pobliskiego jeziora wyłowione zostają zwłoki, zmagającą się z demonami przeszłości Vu zaczynają targać złowrogie przeczucia i wizje. I choć mogłoby się wydawać, że ten nagły niepokój powodują w kobiecie głęboko zakorzenione lęki z przeszłości, z czasem wszystkie drobne fakty zaczynają składać się w całość. Okazuje się, że posiadłość i jej mieszkańcy skrywają wiele mrocznych tajemnic, które zaczynają oddziaływać na nowych lokatorów, wciągając ich w mroczną intrygę. W " SCARLET HILL " wszystko wydaje się mieć drugie dno.Trzymający w napięciu od pierwszej sceny, wyprodukowany przez CANAL+ Original serial " SCARLET HILL ", to dzieło Victora Vu . Jeden z najbardziej docenianych wietnamskich reżyserów ma na swoim koncie takie obrazy, jak " Żółte kwiaty na zielonej trawie " i " Dreamy Eyes " - dwa najbardziej kasowe filmy w historii wietnamskiej kinematografii, które były również kandydatami do Oscarów®.Niezwykły klimat serialu, poza świetnie napisaną i poprowadzaną historią łączącą elementy horroru i kryminału, tworzą również piękne zdjęcia - barwne kadry malowniczej prowincji mieszają się z mrocznymi, przyprawiającymi o gęsią skórkę ujęciami. Wszystko to w połączeniu z fenomenalną grą aktorską - w " SCARLET HILL " zagrali m. in.: Cao Thái Hà, Lê Xuân Tiền Công Ninh , Hạnh Thúy oraz Lê Quốc Nam - tworzy prawdziwą serialową ucztę dla wszystkich fanów azjatyckiego kina grozy.