"Siedem" w kinach IMAX na 30-lecie filmu. Zobacz zwiastun

Detektyw William R. Somerset ( Morgan Freeman ) ma za sobą wiele lat ciężkiej służby, a przed sobą perspektywę rychłej emerytury. Niestety, za nim na nią odejdzie musi rozwiązać jeszcze jedną, ostatnią sprawę – schwytać seryjnego mordercę zabijającego swoje ofiary w sposób ilustrujący siedem grzechów głównych. Kiedy praca w pojedynkę nie przynosi rezultatów, do pomocy Somersetowi zostaje przydzielony przeniesiony z innego wydziału impulsywny i idealistyczny detektyw David Mills ( Brad Pitt ). Przełożeni dają im tydzień na schwytanie mordercy.był drugim pełnometrażowym dziełem Davida Finchera . Jednak to nie on pierwotnie został wybrany do zrealizowania filmu. Pierwotnie obraz miał zrealizować Jeremiah S. Chechik , który po " W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju " szukał poważniejszego projektu.Film nie powstał, ponieważ włoskie studio Penta Film wpadło w problemy finansowe i ostatecznie sprzedało prawa New Line Cinema, które na stanowisku reżysera widziało Guillermo del Toro lub Phila Joanou Sam David Fincher był rozgoryczony po tym, jak Hollywood potraktowało go w czasie pracy nad swoim debiutem reżyserskim, widowiskiem " Obcy 3 ". Fincher odciął się od tej produkcji i miał nawet powiedzieć, że prędzej umrze na raka okrężnicy niż nakręci kolejny film. Jednak jego agent mimo to przekonał go, by przeczytał scenariusz " Siedem ". Reszta jest historią.Teraz świętować będziemy 30. urodziny filmu.odbędą się specjalne pokazy. Zwiastun tego wydarzenia znajdziecie poniżej.