Najlepsze filmy o psychopatach. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Cień, kształt...Jakkolwiek go nazwiecie, jeden z praojców wszystkich zamaskowanych psychopatów, Michael Myers, do dziś budzi grozę. Nie tylko dlatego, że jego krwawe przygody doczekały się kilkunastu sequeli, spin-offów i rebootów. To facet, z którym nie można negocjować, nie można go przebłagać, ani zatrzymać. A przy okazji - bohater jednego z najlepszych horrorów w dziejach kina. Za kamerą legendarny John Carpenter , twórca takich filmów jak Coś, czy Atak na 13 posterunek. Przed kamerą - królowa krzyku Jamie Lee Curtis