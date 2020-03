"Sonic" pozostał numerem jeden w zagranicznym box offisie

Getty Images © SOPA Images



Rosnąca liczba zarażeń nowym szczepem koronowirusa sprawia, że coraz więcej filmów notuje wyniki dużo niższe od tych, jakich można się było spodziewać. Chiński rynek wciąż pozostaje zamknięty. Nie działa ponad połowa kin we Włoszech. Mało widzów jest na seansach w Korei Południowej i Japonii.W tej sytuacji numerem jeden pozostał, którego weekendowe wpływy szacujemy na. Widowisko zadebiutowało w minionym tygodniu m.in. w Indonezji (2,0 mln dolarów) i Polsce (1,1 mln). Najlepiej sprzedaje się jednak we Francji (2,9 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (2,4 mln) oraz Meksyku (2,3 mln).Na drugim miejscu wylądowała nowość,. Horror trafił do kin w 47 krajach i zarobił w weekend ok. Ponieważ jednak wystartował w wielu krajach już w środę, to łącznie na koncie ma 20,2 mln dolarów.Przyjęciejest na świecie mieszane. We Francji zajął dopiero czwarte miejsce (2,2 mln dolarów). W Wielkiej Brytanii prawdopodobnie będzie za to numerem jeden (2,9 mln dolarów). Horror pokonał konkurencję również w Australii (1,7 mln dolarów), Hiszpanii (1,1 mln) oraz w Korei Południowej (1,1 mln).utrzymał się na podium z wynikiem. Obraz najlepiej radzi sobie w Europie, gdzie zanotował małe spadki. Jednak w Japonii nie udało się nawet na dzień dobry zgarnąć miliona dolarów (wpływy wyniosły ok. 800 tys.). W najbliższym czasiema trafić do kin w Hongkongu i Korei Południowej, co oznacza, że w związku ze strachem przed koronowirusem w tamtym regionie niewiele zarobi.Niespodziewanie do pierwszej piątki powrócili. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponad 1/4 tego wyniku została osiągnięta w Rosji i pozostałych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, gdziesą drugim najbardziej kasowym filmem Guya Ritchiego poPierwszą piątkę zamykaz wynikiem. Najlepszymi rynkami w minionym tygodniu były: Rosja (1,5 mln dolarów), Francja (1,2 mln) oraz Wielka Brytania (1,2 mln).