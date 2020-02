"Sonic" przegonił konkurencję w kinach na świecie

Getty Images © SOPA Images



Przy zamkniętych kinach w Chinach i coraz większej obawie przed koronawirusem w Korei Południowej i Włoszech jeden film wyraźnie wyprzedził konkurencję w naszym zagranicznym box-office'owym zestawieniu.pozostawił resztę stawki daleko w tyle zarabiając w weekend. Dzięki temu globalnie został trzecią premierą tego roku z łącznymi wpływami powyżej 200 mln dolarów (obecnie: 203,1 mln). W tym tygodniu zarobki poza granicami USA przekroczą 100 milionów dolarów (będzie to czwarta premiera roku, której się to uda).Na sukces widowiska Paramountu złożyły się dwa kluczowe elementy: znakomita postawa w krajach, gdzie miało premierę przed tygodniem (spadki wyniosły 35%) i udane debiuty na 16 nowych rynkach. Najlepsze otwarciezanotował w Rosji (6,3 mln dolarów w cztery dni). Największe wpływy film ma na razie w Wielkiej Brytanii (19,1 mln dolarów).Na drugim miejscu znalazła się nowość,. Obraz trafił do 40 krajów świata i w weekend zarobił w nich. Ponieważ jednak wyświetlany jest w wielu miejscach już od środy, to łącznie na koncie ma 15,4 mln dolarów.Nie jest to zbyt udany start kosztującego 135 mln dolarów widowiska. W najważniejszych rynkach debiutował na miejscach: trzecim (Włochy, Hiszpania, Francja) i czwartym (Wielka Brytania i Niemcy). Tylko w czterech krajach wpływy przekroczyły na razie milion dolarów. Są to: Francja (2,6 mln), Wielka Brytania (1,9 mln), Meksyk (1,4 mln) oraz Rosja (1,2 mln).Najniższy stopień podium zajął, którego weekendowe wpływy wyniosły. Familijne widowisko zadebiutowało w Rosji, gdzie nie nawiązało walki zzarabiając 3,9 mln dolarów. W Brazylii na dzień dobry film zgarnął zaledwie 700 tys. dolarów.Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajęłyz wynikiem. W miniony weekend zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (obecnie 101,2 mln). Globalnie do poziomu 200 milionów wciąż brakuje 26,3 mln dolarów.Piątkę zamyka wojenne widowisko, które zarobiło. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze przed końcem tego tygodnia zagraniczne wpływy przekroczą 200 milionów dolarów (obecnie na koncie jest 195,3 mln).