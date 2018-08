"Sprawa honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski" w księgarniach

Oczekiwanyw reż. Denisa Delića w kinach od 31 sierpnia, ale przed obejrzeniem filmu warto poznać książkę Lynne Olson i Stanleya Clouda. To pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo przyczyniły się do uratowania Anglii w czasie bitwy powietrznej w 1940 roku. To także opowieść o zaskakującej zdradzie, jakiej dopuścili się alianci pod koniec II wojny światowej.Autorzy ukazują losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303 Kościuszkowskiego, którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych lotników II wojny światowej, czerpiąc z nieoficjalnego dziennika dywizjonu, pełnego osobistych relacji ze starć z nieprzyjacielem oraz z listów, wywiadów, wspomnień, opowieści i fotografii. Towarzyszymy pilotom w czasie szkolenia przed wojną, podczas dramatycznej ewakuacji do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, w której, początkowo pogardliwie potraktowani przez RAF, odegrali kluczową rolę w bitwie o Anglię, a ich brawura i umiejętności w bezpośrednich starciach na śmierć i życie z niemieckimi messerschmittami przeszły do legendy. Poznajemy także ich powojenne losy, gdy ich marzenia o niepodległości zostały brutalnie rozwiane, a Polska oddana Związkowi Radzieckiemu.Sprawa honoru odkrywa historię Polski w czasie II wojny światowej i dzieje wielotysięcznej armii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku aliantów. Opowiada o bezustannych zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, długiej walce o niepodległość i o kolejnej zdradzie, która dotknęła Polskę- THE TIMES OF LONDON