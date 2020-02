"Star Trek: Section 31": od razu powstaną 2 sezony

Szefowie CBS All Access muszą być bardzo pewni sukcesu spin-offu serialu. Jak podaje portal Geeks WorldWide, platforma zleciła realizację drugiego sezonu, choć zdjęcia do pierwszego jeszcze się nie zaczęły.Sekcja 31 to tajna organizacja, której celem jest dbanie o dobro Federacji wszelkimi dostępnymi metodami. Działa ona niezależnie i bez żadnego nadzoru ze strony władz Gwiezdnej Floty, której częścią była na swoim początku. O organizacji wspominano w serialach. Najwięcej miejsca poświęcono jej w serialu, gdzie członkiem Sekcji 31 została Cesarzowa Georgiou z lustrzanego wszechświata.To właśnie Georgiou grana przez Michelle Yeoh będzie główną bohaterką serialu. Showrunnerami projektu są Bo Yeon Kim Zdjęcia do pierwszego sezonu rozpoczną się w maju kanadyjskiej prowincji Ontario. Zdjęcia do drugiego sezonu zaczną się od razu po zakończeniu prac nad pierwszy,