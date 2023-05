Prace nad finałowym sezonem "Stranger Things" wstrzymane. Co się stało?

Twórcy "Stranger Things": bez scenarzystów nie możemy kręcić



Strajk scenarzystów w Hollywood



Fanibędą musieli uzbroić się w cierpliwość. Z powodu strajku scenarzystów twórcy serialu, bracia Duffer , zmuszeni byli opóźnić start prac na planie zdjęciowym finałowego piątego sezonu.- napisali autorzy na Twitterze -Jak udało się ustalić serwisowi Deadline, Dufferowie i ich zespół zdążyli napisać scenariusze finałowego sezonu jeszcze przed rozpoczęciem strajku. Gdyby jednak okazało się, że w trakcie zdjęć potrzebne były jakiekolwiek poprawki w tekstach, żaden z autorów nie mógłby ich nanieść z powodu odbywającego się od 2 maja strajku.Szczegóły finałowego sezonu " Stranger Things " trzymane są oczywiście w tajemnicy. W rozmowie z Deadline Dufferowie powiedzieli jednak:Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do ostatnich odcinków " Stranger Things ". Nie ujawniono również, kiedy zadebiutują one na Netfliksie.Przypomnijmy: co kilka lat Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) negocjuje z producentami ogólne warunki pracy, w tym zasady zatrudniania, pensji, opłacania składek zdrowotnych i emerytalnych. Dotychczas obowiązujący kontrakt zbiorowy właśnie wygasł. Negocjacje w sprawie nowego kontraktu trwały półtora miesiąca i nie przyniosły rezultatu.W oficjalnym komunikacie WGA czytamy:Scenarzyści oskarżają wytwórnie o tworzenie środowiska wyzysku, w którym zadania scenarzystów zlecane są freelancerom i osobom zatrudnianym na umowy śmieciowe, unikając tym samym kosztów związanych z rzeczywistym zatrudnieniem.Strajk scenarzystów sparaliżował amerykański show-biznes. Wiele programów rozrywkowych emitowanych na żywo (np. " Saturday Night Live " oraz wieczornych audycji talk-show) zostało zawieszonych.