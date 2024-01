"Stranger Things": Dustin na nowych zdjęciach. Co możemy z nich odczytać?

Gaten Matarazzo on the set of Stranger Things 5. pic.twitter.com/YrJcaveJ7V — 21 (@21metgala) January 11, 2024

Co możemy odczytać ze zdjęć?

"Stranger Things" – sezon 5., ostatni. Co o nim wiemy?

"Stranger Things", sezon 4.

SERIAL KILLERS: Rozmawiamy o finałowych odcinkach 4. sezonu "Stranger Things"

Bez wątpienia Eddie, który poświęcił się, by uratować Dustina w 4. sezonie, zostawił na bohaterze trwały wpływ. Co za pewne nie będzie się objawiało jedynie poprzez fryzurę. Na zdjęciach widzimy zdewastowany nagrobek Eddiego, co może świadczyć o tym, że miasto nie dowiedziało się jeszcze o jego bohaterstwie i wciąż posądza się go o śmierć Chrissy ( Grace Van Dien ).Szczegóły fabuły zakończenia serialu trzymane są w tajemnicy, ale bracia Duffer raz za razem zdradzają, czego możemy się spodziewać. Twórcy zapewniają m.in., że w ostatnim sezonie historia zatoczy koło i bohaterowie wrócą do relacji z początku serialu.Czujni fani domyślają się także, że fabuła przeskoczy sporo do przodu – co udało im się odczytać na podstawie stopnia zniszczenia koszuli Dustina, która była zupełnie nowa w 4. sezonie.Jak dotąd nie podano daty premiery.Na ekranie powrócą: Gaten Matarazzo