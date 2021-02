"Sukcesja": do obsady serialu dołącza Hope Davis

Do obsady trzeciego sezonu serialu " Sukcesja " dołączyła Hope Davis (" Your Honor "). Aktorka wcieli się w postać Sandi Furness.Fabuła " Sukcesji " kręci się wokół losów zarządzającej medialnym imperium rodziny Royów. W trzecim sezonie poznamy lepiej ich przeciwników, Furnessów. Sandi jest bowiem córką Sandy'ego Furnessa ( Larry Pine ), rywala Logana Roya ( Brian Cox ). Davis podpisała kontrakt na udział w co najmniej kilku odcinkach. To dla niej powrót do HBO, gdzie grała w serialu " Terapia " i filmie " Władcy świata ", za oba występy zdobywając nominacje do nagród Emmy.