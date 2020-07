"Szkoła melanżu" nagrodzona za sposób pokazania postaci LGBT

W czwartek odbyła się wirtualna ceremonia wręczenia nagród GLAAD . Organizacja walcząca z dyskryminacją mniejszości seksualnych jak co roku wyróżniła m.in. filmy i seriale, które w najciekawszy sposób pokazują postacie LGBT.Poniżej znajdziecie laureatów w najważniejszych kategoriach.NAJLEPSZY FILM W SZEROKIEJ DYSTRYBUCJINAJLEPSZY FILM W LIMITOWANEJ DYSTRYBUCJINAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNYNAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWYNAJLEPSZY ODCINEK SERIALU BEZ STAŁEJ OBECNOŚCI BOHATERÓW LGBT Dolly Parton's Heartstrings " odc. Two Doors DownNAJLEPSZY FILM TELEWIZYJNY Transparent " muzyczny odcinek finałowyNAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANYNAJLEPSZY DOKUMENTNAJLEPSZY PROGRAM DLA DZIECI/FAMILIJNY The Bravest Knight " oraz " High School Musical: The Musical: The Series