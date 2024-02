Disney zapłacił Taylor Swift 75 milionów dolarów. Za co?

Taylor Swift zacieśnia współpracę z Disneyem

Getty Images © Buda Mendes



"Taylor Swift: The Eras Tour"

Zwiastun filmu "Taylor Swift: The Eras Tour"

Taylor Swift szykuje z Disneyem swój debiut reżyserski

(który zajmował się cyfrową płatną dystrybucją filmu). Wygrał Disney, bo zaproponował obłędną cenę ponad 75 milionów dolarów.Iger był ponoć zdeterminowany, by wykupić prawa przed ogłoszeniem raportu kwartalnego, by mieć dużą informację do podzielenia się z inwestorami. Jednak jego gotowość do wydania tak potężnej sumy za prawa streamingowe do jednego filmu, może dziwić. Od czasu powrotu na stanowisko szefa Disneya Iger włączył tryb drastycznych oszczędności. W efekcie zwolniono tysiące pracowników, a część ekskluzywnych tytułów platformy Disney+ została z niej usunięta. Taylor Swift jest w tej chwili jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jejpobiła wszelkie koncertowe rekordy, przynosząc, który jest filmowym zapisem z koncertów piosenkarki, również okazał się wielkim hitem. Tytuł miał bardzo nietypową dystrybucję, bo zamiast współpracować z którąś z dużych wytwórni, Swift wybrała sieć kinową AMC. Ryzykowny ruch opłacił się. Film, z czego 180 milionów pochodzi z Ameryki., dlatego na platformie znajdziecie ją pod tytułem. Oprócz pełnej wersji kinowej zawierać będzie piosenkę "Cardigan" oraz cztery inne piosenki w wersji akustycznej.to tylko najnowszy wspólny projekt Disneya i piosenkarki. W przygotowaniu jest jej pełnometrażowy debiut reżyserski.Film został ogłoszony w grudniu 2022 roku. Swift jest nie tylko jego reżyserką, ale również pomysłodawczynią fabuły. Całość ma powstać dla disnejowskiego Searchlight Pictures. Jego szczegóły nie są na razie znane.W Hollywood(ma na swoim koncie m.in. kilkanaście wideoklipów).