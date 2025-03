"Ted Lasso" powraca! Apple zapowiedział 4. sezon

"Ted Lasso": co wydarzy się w 4. sezonie?

"Ted Lasso": hit Apple TV+

"Ted Lasso": zwiastun 3. sezonu

Zdjęcia ruszają w marcu w Kansas. Następnie twórcy przeniosą się z kamerami do Wielkiej Brytanii. Na ekranie prócz Sudeikisa mamy zobaczyć m.in. Juno Temple - mówi Sudeikis - dodaje Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+ -W czwartym sezonie " Teda Lasso " do zespołu kreatywnego dołączył zdobywca nagrody Emmy Jack Burditt (" Nikt tego nie chce ", " Współczesna rodzina ") jako producent wykonawczy.Tytułowy bohater serialu to trener amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, aby objąć pieczę nad podupadającą drużyną piłki nożnej AFC Richmond. Pomimo braku doświadczenia Lasso udaje się stopniowo zdobyć serca piłkarzy, współpracowników oraz fanów. Ted Lasso " zadebiutował w Apple TV+ w 2020 roku i z miejsca stał się jedną popularniejszych produkcji platformy. W 2021 i 2022 roku serial zdobył nagrodę Emmy dla najlepszej produkcji komediowej. Z kolei Sudeikis za swój występ został wyróżniony m.in. dwiema Emmy oraz dwoma Złotymi Globami. Finałowy odcinek trzeciego sezonu " Teda Lasso " został wyemitowany 31 maja 2023 roku.