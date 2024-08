"Ted Lasso". Trzymajcie kciuki. Jest szansa na 4. sezon serialu AppleTV+

WBTV ma nowe kontrakty dla aktorów z serialu "Ted Lasso"

Zwiastun 3. sezonu serialu "Ted Lasso"

Nową falę spekulacji na temat możliwości powstania czwartego sezonu wywołały doniesienia portalu Deadline. Ujawnił on, że Warner Bros. Television, które na zlecenie platformy AppleTV+ produkuje serial, podpisałoz brytyjskiego aktorskiego związku zawodowego Equity. Są to:(grająca w serialu Rebeccę Walton),(serialowy Roy Kent) i(Leslie Higgins).Przed WBTV jednak trudniejsza części procesu, czyli negocjacje z aktorami zrzeszonymi w SAG-AFTRA. Ich kontrakty wygasły, więc muszą podpisać nowe. Czy zechcą tego dokonać i jakich warunków będą się domagać, tego nie wiadomo.Portal Deadline donosi, że rozmowy będą prowadzone z odtwórcą tytułowej roli Jasonem Sudeikisem , a także z Brendanem Huntem Phil Dunster (Jamie Tart) prawdopodobnie nie powróci, ponieważ ma już role w dwóch innych serialach.WBTV prowadzi również przygotowania do zatrudnienia scenarzystów, których celem miałoby być opracowanie fabuły 4. sezonu. Ted Lasso " to historia trenera amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej.