"The Blood of Dawnwalker" na pierwszym zwiastunie!

Zobacz zwiastun "The Blood of Dawnwalker"

W grze wcielimy się w Coena, młodego mężczyznę przemienionego w Dawnwalkera – istotę balansującą na granicy człowieczeństwa i wampiryzmu. Gracze będą mieli 30 dni i nocy na uratowanie rodziny bohatera lub dokonanie zemsty na swoim dawnym suwerenie. Nieliniowa fabuła i decyzje moralne pozwolą kształtować losy bohatera oraz świata wokół niego." – podkreśla Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry.Cechy " The Blood of Dawnwalker ":• Unreal Engine 5: Zapierająca dech w piersiach grafika i immersyjny świat.• Dynamiczne zmiany umiejętności w zależności od pory dnia.• Decyzje z konsekwencjami: Fabularne wybory wpłyną na zakończenie i rozwój postaci.• Narracyjny sandbox: Swoboda w eksploracji i podejściu do zadań.Zaprezentowany zwiastun ukazuje wydarzenia sprzed fabuły gry, wprowadzając postać Coena, jego siostrę Lunkę oraz wampirzy klan dowodzony przez charyzmatycznego, lecz bezwzględnego Brencisa. Możemy też zobaczyć fragmenty gameplayu, jednak na większy pokaz rozgrywki będziemy musieli zaczekać aż do lata tego roku. Gra zostanie wydana przez Bandai Namco Entertainment i będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.