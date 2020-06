"The Crown". Pierwsza część oficjalnego przewodnika po serialu

Dochowam wierności rzeczom, które tutaj przysięgłam.



Tak mi dopomóż Bóg.



Tajemnice skrywane za zamkniętymi drzwiami Pałacu Buckingham to niewyczerpane źródło nowin, sensacji, emocjonujących teorii i domysłów, na które serial " The Crown " tylko zaostrzył apetyt. Niniejszy przewodnik, napisany przez królewskiego biografa Roberta Laceya, rozwija wątki zawarte w serialu i poszerza wiedzę o początkach panowania królowej Elżbiety II.Nakręcona z potężnym rozmachem produkcja Netflixa wraz z porywającą książką Lacey'a współtworzą intymny portret życia w pałacu Buckingham i 10 Downing Street, przedstawiając brytyjską rodzinę królewską, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy.Dramaturgiczny rozmach dramatu historycznego Netflixa wymagał od jego twórcy, Petera Morgana nie tylko olbrzymiej wiedzy, ale też ogromnej wyobraźni. Autor książki, Robert Lacey, królewski biograf i konsultant serialu, znawca wszystkich bardziej i mniej oficjalnych szczegółów z życia rodziny Windsorów rozdział po rozdziale, odcinek po odcinku opowiada jak dana historia wyglądała w rzeczywistości, gdzie scenariusz rozminął się z prawdą.Przewodnik "The Crown" to fascynująca, pełna niesłychanie ciekawych opowieści podróż do początków panowania Elżbiety II. Poparta obszernymi badaniami, wzbogacona pięknymi ekskluzywnymi fotografiami - z życia i z serialu.Elizabeth Mountbatten nigdy nie przypuszczała, że jej ojciec umrze tak nagle. Że pozostawi jej tron i obowiązek zarządzania gigantyczną instytucją. Koronowana w wieku dwudziestu pięciu lat była już wówczas żoną Filipa i matką Karola i Anny. Oto droga, którą przeszła, ucząc się, jak być królową.Młoda monarchini stanęła wobec nowych zadań. Matka wątpiła w jej małżeństwo, wuj, będący na wygnaniu, wyśmiewał jej kompetencje. Mężowi nie podobało się ani poświęcenie własnej kariery ani imienia rodzinnego, zbuntowana siostra wdała się w romans, który zagroził wielowiekowym więzom, łączącym Kościół i Koronę.Elżbieta II nieugięcie i z determinacją walczyła o to, aby Korona była zawsze na szczycie.