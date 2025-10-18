Newsy Filmy "The Drama": data premiery komedii romantycznej z Zendayą i Robertem Pattinsonem ogłoszona
W przyszłym roku Zendaya i Robert Pattinson wystąpią wspólnie w dwóch filmach: trzeciej części "Diuny" oraz "The Drama", czyli nowym dziele twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie", Kristoffera Borgliego. Dziś poznaliśmy dokładną datę premiery drugiej produkcji.

"The Drama": Zendaya i Pattinson jako narzeczeni



"The Drama" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku. Tego samego dnia na ekranach zadebiutuje również murowany blockbuster "The Super Mario Galaxy Movie". Studio A24 liczy na to, że film z Zendayą i Pattinsonem będzie atrakcyjną alternatywą dla widzów niezainteresowanych animowaną ekranizacją gry wideo.   

GettyImages-2199450169.jpg Getty Images © Lia Toby


Reklamowany aktualnie jako komedia romantyczna "The Drama" opowie o parze przygotowującej się do ślubu. Niestety, na kilka dni przed ceremonią narzeczeni dowiadują się o sobie rzeczy, które kładą się cieniem na ich relacji. 

Jednym z producentów filmu jest Ari Aster. W obsadzie znaleźli się także Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates

Zwiastun filmu "Chora na siebie"



