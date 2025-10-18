"The Drama": data premiery komedii romantycznej z Zendayą i Robertem Pattinsonem ogłoszona

W przyszłym roku Zendaya i Robert Pattinson wystąpią wspólnie w dwóch filmach: trzeciej części "Diuny" oraz "The Drama", czyli nowym dziele twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie", Kristoffera Borgliego. Dziś poznaliśmy dokładną datę premiery drugiej produkcji.
"The Drama": Zendaya i Pattinson jako narzeczeni
"The Drama
" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku.
Tego samego dnia na ekranach zadebiutuje również murowany blockbuster "The Super Mario Galaxy Movie
". Studio A24 liczy na to, że film z Zendayą
i Pattinsonem
będzie atrakcyjną alternatywą dla widzów niezainteresowanych animowaną ekranizacją gry wideo.
Getty Images © Lia Toby
Reklamowany aktualnie jako komedia romantyczna "The Drama
" opowie o parze przygotowującej się do ślubu. Niestety, na kilka dni przed ceremonią narzeczeni dowiadują się o sobie rzeczy, które kładą się cieniem na ich relacji.
Jednym z producentów filmu jest Ari Aster
. W obsadzie znaleźli się także Alana Haim
, Mamoudou Athie
i Hailey Gates
.
Zwiastun filmu "Chora na siebie"