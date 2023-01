Czy powstanie 2. sezon "The Last of Us"? HBO podjęło oficjalną decyzję

"The Last of Us" podbija serca widzów



Podróż trwa. Serial #TheLastofUs powróci z kolejnym sezonem do HBO Max.

To było nieuniknione. Po zaledwie dwóch tygodniach od premiery telewizja HBO dała zielone światło na realizację drugiego sezonu swojego nowego megahitu " The Last of Us ".Ekranizacja klasycznej gry wideo studia Naughty Dog i PlayStation zbiera doskonałe opinie wśród krytyków i widzów. Dość wspomnieć, że średnia ocen serialu na Filmwebie wynosi w tej chwili 8,5. Pierwszy odcinek " The Last of Us " obejrzało w USA 4,7 mln widzów. Na przestrzeni ostatnich 13 lat lepszym debiutem wśród produkcji HBO mógł pochwalić się jedynie prequel " Gry o tron ", " Ród Smoka ". To nie wszystko - drugi odcinek " TLoU " przyciągnął przed ekrany 5,7 mln osób, co oznacza wzrost oglądalności aż o 22%. Żaden z dotychczasowych tytułów stacji nie zanotował takiego skoku popularności między pierwszym a drugim odcinkiem.Akcja " The Last of Us " rozgrywa się 20 lat po upadku cywilizacji za sprawą niosącego śmierć grzyba. Joel (w tej roli Pedro Pascal ) zostaje zatrudniony do wyprowadzenia 14-letniej Ellie Bella Ramsey ) ze strefy kwarantanny i doprowadzenie jej do organizacji poszukującej leku. Zlecenie wydaje się proste. Szybko okaże się jednak, że jest inaczej, a Joel Ellie będą musieli nauczyć się polegać na sobie, jeśli chcą przetrwać w czasie podróży przez zdewastowane Stany Zjednoczone.Za projekt odpowiadają reżyser " Czarnobyla Craig Mazin i twórca gry " The Last of Us Neil Druckmann . W obsadzie są również Merle Dandridge W jednym z ostatnich wywiadów Druckmann wspominał, że skoro pierwszy sezon serialu przedstawia wszystkie wydarzenia z pierwszej części gry, to drugi najpewniej nie będzie fabularnym "zapychaczem", ale podąży ścieżką sequela. Niedługo potem Mazin zasugerował, że możemy się dowiedzieć w nim więcej o tzw. serafitach oraz ich proroku. Zatem trochę potwierdził, a trochę zaprzeczył słowom Druckmanna Kim są serafici? Bez wikłania się w fabularne detale, jest to religijny kult, z którym krzyżujemy ścieżki w sequelu - kobieta będąca prorokiem i podstawą wiary tegoż kultu nie pojawia się wprawdzie w grze, jednak znajdujemy jej wizerunek w rozmaitych miejscach wiary, na muralach, rycinach, w prowizorycznych kapliczkach. Mazin twierdzi, że kolejny sezon może być doskonałą okazją, by zagłębić się w rozmaite historie sprzed epidemii, m.in. w historię tejże postaci oraz wydarzenia poprzedzające spotkanie Joela Ellie . Byłaby to oczywiście baza dla narracji współczesnej, w której dalej podążalibyśmy za główną fabułą.