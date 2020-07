"The Old Guard" – wygraj limitowany nieśmiertelnik od ORSKA!

Chcesz wygrać limitowany nieśmiertelnik marki ORSKA zainspirowany filmem o nieśmiertelnych stworzony we współpracy z Netflixem?Widoczny na nim topór jest główną bronią filmowej Andy, granej przez Charlize Theron . Dowodzi ona armią nieśmiertelnych, którzy przez wieki pomagali ludzkości – a teraz muszą stanąć przed największym wyzwaniem w swojej historii!Chcesz dołączyć nagrodę do swojej kolekcji? Wystarczy, że odpowiesz na pytanie konkursowe i jeden z nich może być Twój!Żeby wziąć udział w konkursie - kliknij TUTAJ W sumie mamy do rozdania 100 nieśmiertelników marki ORSKA!Trzymamy kciuki!