"The Right Stuff". Disney+ przejmuje serial Leonarda DiCaprio

Wyprodukowany na potrzeby stacji Nat Geo serial " The Right Stuff " trafi jednak na platformę Disney+. Jego premiera planowana jest na jesień. Wśród producentów serialu jest Leonardo DiCaprio Akcja " The Right Stuff " rozpoczyna się pod koniec lat 50. Jesteśmy w szczytowym okresie zimnej wojny. Jednym z jej frontów jest podbój przestrzeni kosmicznej. Na razie ZSRR w tym aspekcie dominuje. Stany Zjednoczone rozpoczynają ambitny program, który ma pozwolić Amerykanom prześcignąć Rosjan. W centrum zdarzeń znajdują się John Glenn i Alan Shepard. Program był wielkim medialnym wydarzeniem, a z astronautów i ich rodzin uczynił celebrytów. Patrick J. Adams zagrał w serialu Glenna. Jako Shepard wystąpił Jake McDorman . Całość składa się z ośmiu odcinków.Historia programu Mercury została już raz opowiedziana. Był to film " Pierwszy krok w kosmos " z 1983 roku.