"The VelociPastor" doczeka się "duchowego" sequela

Po sukcesie nakręconego za 35 tys. dolarów komediowego horroru " The VelociPastor " jego twórca Brendan Steere szykuje "duchowy" sequel. Projekt nosi tytuł "Outback Dracula" i jego budżet będzie dużo większy, bo wyniesie prawie 2 mln dolarów.Większy budżet nie oznacza jednak, że reżyser zrezygnuje z szalonych pomysłów. Akcja "Outback Dracula" rozgrywać się będzie w Australii lat 80. XIX wieku. Główną bohaterką będzie nauczycielka, która jest zarazem medium. Gdy jej ukochana znika bez śladu, zwraca się o pomoc do najwspanialszego poszukiwacza przygód, by jej pomógł. Wspólnie staną do walki z Draculą i jego Złotą Armią Nieumarłych.Choć fabularnie film nie ma zbyt wiele wspólnego z " The VelociPastor ", to powstanie przy udziale tamtej ekipy i obsady. Steere planuje też trzecią część. Marzy mu się jego własna wersja trylogii "Cornetto" Edgara Wrighta A poniżej możecie obejrzeć zwiastun " The VelociPastor ":