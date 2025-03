Twórca "Narcos" szykuje nowy serial o mafii

"The Westies" – co wiemy o serialu?

Chris Brancato – co stworzył po sukcesie "Narcos"?

Zwiastun serialu "Hotel Cocaine"

Fabuła serialu ma dotyczyć budowy Jacob Javits Convention Center w Hell’s Kitchen, części Manhattanu, z której pochodzi gang. Rozpoczęcie takiej inwestycji w okolicy jest okazją na wzbogacenie się. Tymczasem The Westies będą musieli stoczyć bitwę o swoją pozycję z włoskimi mafiosami. Ale wewnątrz przestępczej organizacji, uważnie obserwowanej przez FBI, walczą ze sobą starsze i młodsze pokolenia o odmiennych wizjach przyszłości.Produkcja będzie liczyła osiem odcinków. Brancato będzie showrunnerem i producentem wykonawczym serialu. Brancato był jednym z trzech twórców seriali " Narcos " i " Narcos: Meksyk ". Po sukcesie historii Pablo Escobara i przemytu narkotyków do USA showrunner podpisał ekskluzywny kontrakt z MGM+.Wraz z Paulem Ecksteinem został jednym z twórców " Ojca chrzestnego Harlemu ". Historia niesławnego bossa mafijnego Bumpy'ego Johnsona ( Forest Whitaker ), który powraca po odsiadce do swojej dzielnicy, zdobyła nagrodę Emmy i Czarną Szpulę.Najnowszy projekt Brancato to " Hotel Cocaine ". Serial opowiada o Romanie Compte, kubańskim uchodźcy i menedżerze The Mutiny Hotel, centrum kokainowej sceny Miami w latach 70. i 80.