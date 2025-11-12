Newsy Filmy "Avatar: Ogień i popiół". Czas trwania potwierdzony
"Avatar: Ogień i popiół". Czas trwania potwierdzony

Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. James Cameron przygotowywał na to fanów od tygodniu. "Avatar: Ogień i popiół" już oficjalnie jest najdłuższą częścią cyklu. To również najdłuższy w tym roku film wprowadzony do kin przez dużą hollywoodzką wytwórnię.

Czas trwania "Avatara 3" potwierdzony



Czas trwania potwierdziło MPA, które otrzymało finalną wersję do wglądu w celu przyznania kategorii wiekowej. W USA ta kategoria wiekowa to PG-13, zaś czas trwania to 3 godziny i 15 minut.

Tym samym jest to najdłuższa część cyklu. Rekord "Istoty wody" został jednak pobity zaledwie o 3 minuty. Pierwszy "Avatar" był dużo krótszy. Trwał bowiem "zaledwie" 2 godziny i 42 minuty.

O tym, że padnie rekord długości James Cameron mówił już w marcu. Wtedy, w wywiadzie dla magazynu Empire, ujawnił, że pierwotnie znaczna część fabuły trzeciego "Avatara" znajdowała się w scenariuszu "Istoty wody". Kiedy Cameron zorientował się, że nie ma miejsca na skupienie się na postaciach, podjął radykalną decyzję o podzieleniu planowanej fabuły na dwa filmy. 

Posłuchaj podcastu o filmie "Avatar: Istota wody"





Co wiemy o filmie "Avatar: Ogień i popiół"?



"Avatar: Ogień i popiół" to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.

Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. 

"Avatar: Ogień i popiół" do polskich kin zawita 19 grudnia. W obsadzie, oprócz Worthingtona i Saldañy, znaleźli się także: Giovanni Ribisi. Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, David Thewlis, Cliff Curtis, Edie Falco.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"?




