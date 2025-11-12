"Avatar: Ogień i popiół". Czas trwania potwierdzony

Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. James Cameron przygotowywał na to fanów od tygodniu. "Avatar: Ogień i popiół" już oficjalnie jest najdłuższą częścią cyklu. To również najdłuższy w tym roku film wprowadzony do kin przez dużą hollywoodzką wytwórnię.
Czas trwania "Avatara 3" potwierdzony
Czas trwania potwierdziło MPA, które otrzymało finalną wersję do wglądu w celu przyznania kategorii wiekowej. W USA ta kategoria wiekowa to PG-13
, zaś czas trwania to 3 godziny i 15 minut
.
Tym samym jest to najdłuższa część cyklu. Rekord "Istoty wody" został jednak pobity zaledwie o 3 minuty
. Pierwszy "Avatar"
był dużo krótszy. Trwał bowiem "zaledwie" 2 godziny i 42 minuty.
O tym, że padnie rekord długości James Cameron
mówił już w marcu. Wtedy, w wywiadzie dla magazynu Empire, ujawnił, że pierwotnie znaczna część fabuły trzeciego "Avatara
" znajdowała się w scenariuszu "Istoty wody
". Kiedy Cameron
zorientował się, że nie ma miejsca na skupienie się na postaciach, podjął radykalną decyzję o podzieleniu planowanej fabuły na dwa filmy.
Co wiemy o filmie "Avatar: Ogień i popiół"? "Avatar: Ogień i popiół"
to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.
Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington
), Neytiri (Zoe Saldaña
) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy.
"Avatar: Ogień i popiół
" do polskich kin zawita 19 grudnia
. W obsadzie, oprócz Worthingtona
i Saldañy
, znaleźli się także: Giovanni Ribisi
. Kate Winslet
, Jemaine Clement
, Sigourney Weaver
, David Thewlis
, Cliff Curtis
, Edie Falco
.
