"To, co zabijasz" – oto polski zwiastun kanadyjskiego kandydata do Oscara

"To, co zabijasz" to kanadyjski kandydat do Oscara, który powstał z udziałem polskich twórców. Nagrodzony za reżyserię w Sundance Alireza Khatami w filmie składa hołd filmom Davida Lyncha i Nuriego Bilge Ceylana – hipnotyzujący oniryzm spotyka się z tureckim realizmem.
"To, co zabijasz" – zobacz zwiastun filmu
"To, co zabijasz" – o filmie
Ali (Ekin Koç
) po latach nieobecności wraca do rodzinnego miasta, gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka umiera w tajemniczych okolicznościach zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swoich bliskich. Pod wpływem emocji rozpoczyna własne śledztwo. Osaczony przez policję i nękany przez sumienie, Ali musi stawić czoła ciemnej stronie samego siebie.
Jedyne wytchnienie znajduje w swojej samotni, gdzieś na odludziu w anatolijskich górach. Czy odnajdzie tam odpowiedzi na nękające go pytania? Czy tajemniczy mężczyzna, który zaoferuje pomoc w uprawie ziemi, pomoże Aliemu w rozwiązaniu zagadki? A może również pozwoli lepiej poznać samego siebie?
Polski plakat filmu Alireza Khatami
w "To, co zabijasz
" stawia pytania o współczesną męskość, ojcostwo i zrywanie z pokoleniowymi błędami. Wewnętrzna walka bohatera zestawiana jest z surowym krajobrazem Anatolii na wysmakowanych zdjęciach polskiego operatora, Bartosza Świniarskiego
. Wśród twórców tej międzynarodowej koprodukcji znajdują się również polscy producenci Mariusz Włodarski
i Marta Gmosińska
.
Producentami wykonawczymi są Nicole Jordan-Webber
i Jeremy Yaches
dla Public Record.