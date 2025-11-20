Newsy Filmy Multimedia "To, co zabijasz" – oto polski zwiastun kanadyjskiego kandydata do Oscara
"To, co zabijasz" – oto polski zwiastun kanadyjskiego kandydata do Oscara

"To, co zabijasz" to kanadyjski kandydat do Oscara, który powstał z udziałem polskich twórców. Nagrodzony za reżyserię w Sundance Alireza Khatami w filmie składa hołd filmom Davida Lyncha i Nuriego Bilge Ceylana – hipnotyzujący oniryzm spotyka się z tureckim realizmem.

"To, co zabijasz" – zobacz zwiastun filmu





"To, co zabijasz" – o filmie



Ali (Ekin Koç) po latach nieobecności wraca do rodzinnego miasta, gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka umiera w tajemniczych okolicznościach zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swoich bliskich. Pod wpływem emocji rozpoczyna własne śledztwo. Osaczony przez policję i nękany przez  sumienie, Ali musi stawić czoła ciemnej stronie samego siebie.

Jedyne wytchnienie znajduje w swojej samotni, gdzieś na odludziu w anatolijskich górach. Czy odnajdzie tam odpowiedzi na nękające go pytania? Czy tajemniczy mężczyzna, który zaoferuje pomoc w uprawie ziemi, pomoże Aliemu w rozwiązaniu zagadki? A może również pozwoli lepiej poznać samego siebie? 

Polski plakat filmu


Alireza Khatami w "To, co zabijasz" stawia pytania o współczesną męskość, ojcostwo i zrywanie z pokoleniowymi błędami. Wewnętrzna walka bohatera zestawiana jest z surowym krajobrazem Anatolii na wysmakowanych zdjęciach polskiego operatora, Bartosza Świniarskiego. Wśród twórców tej międzynarodowej koprodukcji znajdują się również polscy producenci Mariusz Włodarski i Marta Gmosińska.

Producentami wykonawczymi są Nicole Jordan-Webber i Jeremy Yaches dla Public Record.

To, co zabijasz  (2025)

 To, co zabijasz

