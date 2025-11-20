"Gra o tron" ciągle trwa. Dwa seriale z Westeros dostaną kolejne sezony

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO oraz HBO Max Content, oficjalnie potwierdził kontynuacje dwóch seriali HBO ze świata "Gry o tron": "Rycerza Siedmiu Królestw" i "Rodu Smoka". Ich premiery w serwisie są zaplanowane do 2028 roku. Oba seriale będą dostępne zarówno na antenie HBO, jak i na platformie HBO Max.
Serial dramatyczny HBO Original "Rycerz Siedmiu Królestw
" został przedłużony o drugi sezon, jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, która zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku. Wiadomo już, że drugi sezon produkcji zadebiutuje w 2027 roku.
Premiera trzeciego sezonu serialu HBO Original "Ród Smoka
" została zaplanowana na lato 2026 roku. HBO już ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku. Cieszymy się, że przez najbliższe trzy lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony tych dwóch seriali rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" i "Rycerz Siedmiu Królestw" pokazują, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George’a R. R. Martina. Myślę, że w styczniu widzowie będą zachwyceni inspirującą opowieścią o Duncanie i Jaju, którą George i Ira Parker tak pięknie uchwycili. A tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu
– powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO
Przypomnijmy, że "Rycerz Siedmiu Królestw
" opowiada historię rozgrywającą się sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron
", śledząc dwóch nietypowych bohaterów wędrujących po Westeros: niedoświadczonego i naiwnego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego i jego młodego giermka, Jajo. "Ród Smoka
" to z kolei oparty na książce George’a R.R. Martina
"Ogień i krew" serial, którego akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron
" i opowiada historię rodu Targaryenów.
