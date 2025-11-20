Newsy Seriale "Gra o tron" ciągle trwa. Dwa seriale z Westeros dostaną kolejne sezony
Seriale

"Gra o tron" ciągle trwa. Dwa seriale z Westeros dostaną kolejne sezony

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Gra+o+tron%22+ci%C4%85gle+trwa+%22R%C3%B3d+smoka%22+i+%22Rycerz+siedmiu+kr%C3%B3lestw%22+otrzymaj%C4%85%C2%A0kolejne+sezony.-164016
&quot;Gra o tron&quot; ciągle trwa. Dwa seriale z Westeros dostaną kolejne sezony
źródło: Materiały prasowe
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO oraz HBO Max Content, oficjalnie potwierdził kontynuacje dwóch seriali HBO ze świata "Gry o tron": "Rycerza Siedmiu Królestw" i "Rodu Smoka". Ich premiery w serwisie są zaplanowane do 2028 roku. Oba seriale będą dostępne zarówno na antenie HBO, jak i na platformie  HBO Max.

Serial dramatyczny HBO Original "Rycerz Siedmiu Królestw" został przedłużony o drugi sezon, jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, która zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku. Wiadomo już, że drugi sezon produkcji zadebiutuje w 2027 roku.



Premiera trzeciego sezonu serialu HBO Original "Ród Smoka" została zaplanowana na lato 2026 roku. HBO już ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

Cieszymy się, że przez najbliższe trzy lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony tych dwóch seriali rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" i "Rycerz Siedmiu Królestw" pokazują, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George’a R. R. Martina. Myślę, że w styczniu widzowie będą zachwyceni inspirującą opowieścią o Duncanie i Jaju, którą George i Ira Parker tak pięknie uchwycili. A tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu – powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO

Przypomnijmy, że "Rycerz Siedmiu Królestw" opowiada historię rozgrywającą się sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron", śledząc dwóch nietypowych bohaterów wędrujących po Westeros: niedoświadczonego i naiwnego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego i jego młodego giermka, Jajo. "Ród Smoka" to z kolei oparty na książce George’a R.R. Martina "Ogień i krew" serial, którego akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i opowiada historię rodu Targaryenów. 

"Ród smoka"  – zobacz zwiastun drugiego sezonu serialu


Powiązane artykuły Ród smoka

Zobacz wszystkie artykuły

Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Gra o tron: Ostatnia warta  (2019)

 Gra o tron: Ostatnia warta

Najnowsze Newsy

Seriale

"Grupa zadaniowa" nie kończy pracy. HBO zapowiada drugi sezon serialu

Filmy Multimedia

"To, co zabijasz" – oto polski zwiastun kanadyjskiego kandydata do Oscara

Gry

Mafia: The Old Country z unikalną edycją kolekcjonerską.

Filmy Wideo

Te "Igrzyska śmierci" będą inne! Zobacz pierwszy zwiastun

12 komentarzy
Gry

Tarantino usunął ją z "Kill Billa", teraz trafi do "Fortnite"

Gry

Sukces gry "Dispatch". Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy

1 komentarz
Filmy

Nowa gwiazda w obsadzie "Lalki"

25 komentarzy