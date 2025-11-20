Sukces gry "Dispatch". Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy

"Dispatch" hitem ostatnich tygodni

We're also sad there are no new episodes this week, but thank you to the 2 million players that have joined us so far. Wouldn't be here without you.



Art by Derek Stratton. pic.twitter.com/1Bu2MIMmh9 — AdHoc Studio - Dispatch OUT NOW! (@theAdHocStudio) November 19, 2025



Zwiastun gry "Dispatch"

to gra fabularna typu "wybierz swoją przygodę". Zadebiutowała miesiąc temu. Składa się z ośmiu odcinków, wprowadzanych po dwa w tygodniowych odstępach. Już po 10 dniach sprzedano milion egzemplarzy.A teraz AdHoc chwali się, żeBohateremjest Robert Robertson. Do niedawna był superbohaterem. Kiedy jednak jego superbohaterski sprzęt uległ zniszczeniu, siadł za biurkiem i próbuje ogarnąć grupę byłych złoczyńców, którzy w ramach resocjalizacji wykorzystywani są do niesienia pomocy mieszkańcom Los Angeles.Gra trafiła na PC i PlayStation 5.