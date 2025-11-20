Newsy Gry Sukces gry "Dispatch". Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy
Gry

Sukces gry "Dispatch". Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sukces+gry+%22Dispatch%22.+Kolejny+milion+sprzedanych+egzemplarzy-164010
Sukces gry &quot;Dispatch&quot;. Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy
Tydzień temu światło dzienne ujrzały dwa ostatnie odcinki gry "Dispatch". To ewidentnie wpłynęło na sprzedaż, bo właśnie padł kolejny kamień milowy.

"Dispatch" hitem ostatnich tygodni



"Dispatch" to gra fabularna typu "wybierz swoją przygodę". Zadebiutowała miesiąc temu. Składa się z ośmiu odcinków, wprowadzanych po dwa w tygodniowych odstępach. Już po 10 dniach sprzedano milion egzemplarzy.

A teraz AdHoc chwali się, że padła granica 2 milionów sprzedanych egzemplarzy!



Bohaterem "Dispatch" jest Robert Robertson. Do niedawna był superbohaterem. Kiedy jednak jego superbohaterski sprzęt uległ zniszczeniu, siadł za biurkiem i próbuje ogarnąć grupę byłych złoczyńców, którzy w ramach resocjalizacji wykorzystywani są do niesienia pomocy mieszkańcom Los Angeles.

Gra trafiła na PC i PlayStation 5.

Zwiastun gry "Dispatch"



Dispatch  (2025)

 Dispatch

Najnowsze Newsy

Gry

Mafia: The Old Country z unikalną edycją kolekcjonerską.

Filmy Wideo

Te "Igrzyska śmierci" będą inne! Zobacz pierwszy zwiastun

4 komentarze
Gry

Tarantino usunął ją z "Kill Billa", teraz trafi do "Fortnite"

Filmy

Nowa gwiazda w obsadzie "Lalki"

19 komentarzy

Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni

Seriale

Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera

4 komentarze
Filmy

Po co nam "Toy Story 5"? Andrew Stanton odpowiada

5 komentarzy