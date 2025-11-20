Sukces gry "Dispatch". Kolejny milion sprzedanych egzemplarzy

Tydzień temu światło dzienne ujrzały dwa ostatnie odcinki gry "Dispatch". To ewidentnie wpłynęło na sprzedaż, bo właśnie padł kolejny kamień milowy.
"Dispatch" hitem ostatnich tygodni
"Dispatch" to gra fabularna typu "wybierz swoją przygodę". Zadebiutowała miesiąc temu. Składa się z ośmiu odcinków, wprowadzanych po dwa w tygodniowych odstępach. Już po 10 dniach sprzedano milion egzemplarzy.
A teraz AdHoc chwali się, że padła granica 2 milionów sprzedanych egzemplarzy!
We're also sad there are no new episodes this week, but thank you to the 2 million players that have joined us so far. Wouldn't be here without you.
Bohaterem "Dispatch" jest Robert Robertson. Do niedawna był superbohaterem. Kiedy jednak jego superbohaterski sprzęt uległ zniszczeniu, siadł za biurkiem i próbuje ogarnąć grupę byłych złoczyńców, którzy w ramach resocjalizacji wykorzystywani są do niesienia pomocy mieszkańcom Los Angeles.