HBO potwierdza drugi sezon serialu HBO Original "Grupa zadaniowa" od nominowanego do Emmy Brada Ingelsby’ego!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max Content, ogłosił, że serial dramatyczny HBO Original "Grupa zadaniowa", z udziałem laureata nagrody Emmy Marka Ruffalo, powróci z drugim sezonem.. Wszystkie odcinki są dostępne do obejrzenia na platformie HBO Max. Serial jest produkowany we współpracy z WIIP.
Pierwszy sezon serialu "Grupa zadaniowa
" znalazł się wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. Już na długo przed premierą wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z niesamowitym serialem dramatycznym. Obserwowanie entuzjazmu widzów i ich reakcji na ten serial, który z tygodnia na tydzień zyskiwał na popularności, było niezwykle satysfakcjonujące. Rzadko zdarza się, aby scenarzysta potrafił połączyć humanistyczną narrację z zawiłą, pełną zwrotów akcji fabułą, ale Brad Ingelsby jest jednym z najlepszych twórców w naszej branży i nie mamy wątpliwości, że w drugim sezonie ponownie zaskoczy nas tak samo głęboką i wciągającą historią
– powiedziała Francesca Orsi
, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO. Mieliśmy ogromne szczęście, że HBO od samego początku, od pierwszych wersji scenariusza, przez całą produkcję, aż po niezwykłą premierę pierwszego sezonu, nieustannie wspierało serial "Grupa zadaniowa". To niezrównana platforma twórcza. W imieniu całego zespołu "Grupy zadaniowej", pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem naszego serialu
– dodał Brad Ingelsby
, twórca, showrunner i producent wykonawczy serialu "Grupa zadaniowa
".
Przypomnijmy, że akcja pierwszego sezonu rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, zamieszkałych przez klasę robotniczą. Agent FBI (Mark Ruffalo
) staje na czele grupy zadaniowej, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów, prowadzonych przez z pozoru niewinnego ojca rodziny (Tom Pelphrey
).
"Grupa zadaniowa" – zobacz zwiastun pierwszego sezonu serialu